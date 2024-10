L'elenco delle chat, la musica, gli aggiornamenti. WhatsApp cambia ancora: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora novità in arrivo per i milioni di utenti di WhatsApp: l'app di messaggistica istantanea targata Meta si arricchirà presto di due opzioni, in grado di agevolare e dare un tocco di personalizzazione in più al suo utilizzo. Gli sviluppatori sono infatti all'opera con l'obiettivo di realizzare una "scorciatoia" che consentirà di perfezionare la gestione e l'organizzazione delle conversazioni e delle chat di gruppo e di arricchire gli aggiornamenti di stato con l'introduzione di brani musicali.

Chat e conversazioni

La prima opzione è stata messa a disposizione dei beta tester nella nuova versione 2.24.21.35 da poco rilasciata su Google Play Store, e alcune delle sue novità sono state condivise dagli esperti di WeBetaInfo. Se in precedenza era venuta alla luce l'intenzione da parte del team di sviluppo di creare una scorciatoia per aggiungere persone e gruppi a liste ed elenchi dalla schermata informazioni della chat, ora l'obiettivo è quello di realizzare il medesimo percorso agevolato nella barra di contatto che si trova in alto in ogni conversazione di WhatsApp individuale oppure di gruppo.

Con questa inportante novità sarà possibile migliorare in modo sensibile la gestione e l'organizzazione di contatti, gruppi e conversazioni, consentendo all'utente di risparmiare tempo e di operare in modo più rapidido e intuitivo. Ovviamente sarà necessario passare attraverso le ultime fasi di test e di perfezionamento prima di rilasciare la funzione per tutti i fruitori dell'app di messaggistica istantanea.

Musica negli aggiornamenti di stato

Non si tratterebbe, comunque, dell'unica importante novità in rampa di lancio, dato che voci sempre più insistenti tra gli insider rivelano l'intenzione da parte degli sviluppatori di rendere più personalizzata ed accattivante anche la fase di aggiornamento dello stato, arricchendola con l'inserimento di brani musicali.

Fondamentale in tal senso sarebbe un'intesa raggiunta per l'appunto tra WhatsApp e Universal Music Group, uno dei colossi mondiali dell'industria musicale, che ha di recente inserito proprio l'app di messaggistica istantanea tra i beneficiari di questo accordo. Gli aggiornamenti di stato, che già consentono un livello di personalizzazione elevato, grazie alla condivisione di video, foto e testi brevi, potrebbero quindi arricchirsi di un ulteriore elemento, in grado di avvicinare WhatsApp al contenuto delle Storie di Instagram.

Impossibile ancora capire come potrebbe funzionare la

, anche se si può ipotizzare che l'utente potrà accedere a un vasto catalogo musicale direttamente dal programma, scegliere il brano e caricandolo con un menu dedicato, anche se si tratta solo di ipotesi.