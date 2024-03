Whatsapp, arriva la funzione tanto attesa: come filtrare le conversazioni

Mentre si prepara ad aprirsi alle chat di altre applicazioni, come previsto dal Digital Markets Act emanato dall'Unione europea, WhatsApp continua a pensare anche a nuove migliorie da apportare alla propria piattaforma, così da rendere il servizio sempre più piacevole per gli utenti. Secondo quanto riferiscono da WABetaInfo, infatti, Meta starebbe per lanciare un'ulteriore funzione con il prossimo aggiornamento. Qualcosa di cui si era già parlato in precedenza e che gli usufruitori della piattaforma di messaggistica attendevano da un bel po', perché ancora una volta andrà a rendere il servizio più rapido e agevole. Si torna a parlare, dunque, delle chat.

Il nuovo filtro

Stando a quanto segnalato dal team di WABetaInfo, nella versione beta 2.24.6.16 di WhatsApp, in questo caso per Android, si troverebbe una vecchia funzione che permette di filtrare le conversazioni. Si tratta di un ritorno tanto atteso perché questa funzionalità, per quanto semplice, era molto attesa da coloro che utilizzano la piattaforma di messaggistica istantanea. Come è possibile vedere al di sotto dell'incona di WhatsApp è stata aggiunta una nuova riga che include dei filtri. In sostanza, gli utenti potranno dare un ordine alle conversazioni, riuscendo così a visualizzare solo quelle di maggior interesse a cui vengono applicati i filtri. Si potrà, ad esempio, scegliere di visualizzare solo le chat non lette, oppure soltanto quelle appartenenti a uno specifico gruppo.

Questo, come si può ben immaginare, permetterà di velocizzare la nostra esperienza sulla piattaforma, limitando la confusione dei dati presenti. Si potrà andare più rapidamente alla chat che ci interessa, senza perdere tempo in lunghe ricerche. Non si tratta, fra l'altro, della prima funzione di questo tipo. Sempre per velocizzare la ricerca, Meta aveva già pensato a un filtro, in questo caso per data, per consentire agli utenti di risalire a una specifica conversazione a seconda del periodo di tempo in cui è stata fatta: grazie a un calendario, gli utenti possono infatti limitare il campo di ricerca.

Approccio alle chat

A quanto pare il team di sviluppatori di Meta aveva già effettuato dei test di questo genere, applicando filtri che consentivano di mostrare soltanto le chat aziendali e personali. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da WABetaInfo, tuttavia, sembra che i filtri saranno invece applicati per indicare le conversazioni di gruppo o non ancora lette. Non è detto che in futuro i tecnici della piattaforma non decidano di aggiungere ulteriori etichette.