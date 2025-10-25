WhatsApp, arriva la gestione spazio nelle chat: come funziona

Una nuova migliorìa sarà lanciata da WhatsApp al grande pubblico molto presto mentre per adesso viene provata dai beta tester: si tratta di una funzione che consente loro di gestire lo spazio di archiviazione delle chat navigando nella loro schermata informativa.

Come funziona

Dentro l'interfaccia (la parte grafica) gli utenti avranno la possibilità di avere a disposizione una panoramica che contiene tutti i loro file condivisi nelle conversazioni ma in ordine decrescente di dimensione, dal più grande al più piccolo: lo strumento è già disponibile nell'archivio presente nell'app dove ognuno di noi può vedere quanto sono grandi e "pesanti" le chat in termini di mega e gigabyte ma prossimamente WhatsApp lo integrerà direttamente nella schermata informativa della chat così da rendere più veloce e facile il processo.

L'importanza dell'archiviazione

La novità è stata pensata per dare la possibilità di controllare, praticamente sempre e in tempo reale, le dimensioni dei contenuti della chat che influiscono non poco sulle capacità di archiviazione del dispositivo. " È possibile vedere immediatamente quali foto, video o documenti occupano più spazio e decidere se conservarli o eliminarli. Semplificando questo processo, WhatsApp aiuta gli utenti a gestire lo spazio di archiviazione del dispositivo in modo più efficiente e a mantenere le chat organizzate", spiegano gli esperti di WaBetaInfo.

In questo modo, poi, sarà automatico fare una sorta di "manutenzione regolare" evitando che lo spazio disponibile in archivio si esaurisca improvvisamente: insomma, è un'importante scorciatoia per capire quali elementi di una conversazione si vogliono conservare e quali di essi occupano più spazio e quali no.

Come eliminare i file

Foto, video e documenti si possono cancellare con estrema facilità liberando più spazio semplicemente cliccando su elimina direttamente dalla schermata e sarà possibile " selezionare più elementi contemporaneamente per rimuovere i file multimediali non necessari in modo più efficiente. Inoltre, WhatsApp offre la possibilità di contrassegnare determinate foto o video come speciali anche da questo nuovo punto di accesso, impedendo che vengano eliminati accidentalmente durante la pulizia", aggiungono gli esperti. Sarà, infine, anche possibile fissare contenuti specifici nella parte superiore dello schermo facilitando il monitoraggio dei file importanti all'interno di una conversazione.