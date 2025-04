WhatsApp, arriva la nuova funzionalità sui link: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Già annunciata da settimane, alcuni beta tester di Android hanno iniziato a sperimentare la novità sui link che vengono condivisi su WhatsApp per poter rendere ancora più dettagliata e visibile qual è la fonte. Sappiamo bene, infatti, che moltre truffe o siti fraudolenti vengono inviati sulle chat dell'app più utilizzata al mondo ma, in questo modo, si potranno evitare brutte sorprese qualora i link ricevuti siano "sospetti".

Cos'è la "favicon"

Gli esperti di WaBetaInfo spiegano in anteprima che la nuova funzionalità mostra quella che viene chiamata "favicon": si tratta di " un'immagine piccola e riconoscibile associata a un sito web che fornisce agli utenti un indizio visivo più rapido per identificare la fonte del link. Questo miglioramento migliora la chiarezza e l'estetica dei messaggi condivisi, rendendo più facile per gli utenti distinguere a colpo d'occhio i diversi siti web".

Cosa accade con i siti Internet

I beta tester potranno quindi esplorare la nuova funzione che consente di aprire specifici link direttamente da WhatsApp: questo vuol dire che quando gli utenti cliccano sui link idonei, WhatsApp non passerà automaticamente al browser esterno predefinito come possono essere Safari, Google Chrome o Samsung Internet per citare quelli più usati. Al contrario, il contenuto sarà visualizzato senza interruzioni all'interno dell'app stessa. " Con questa funzionalità, WhatsApp mira a rendere l'esperienza di navigazione più veloce, fluida e intuitiva, riducendo le potenziali interruzioni dovute al passaggio da un'app all'altra" .

Quali sono i link compatibili

Per il momento, però, non tutti i link dei siti Internet saranno compatibili con la nuove funzione: ad essere supportati soltanto quelli che fanno parte di siti web aziendali con alcuni specifici criteri tecnici. " Ad esempio, il sito deve seguire il protocollo HTTPS per garantire una connessione sicura, tra gli altri requisiti stabiliti da WhatsApp", si legge su WaBetaInfo. In ogni caso, la nuova funzione non è obbligatoria: se gli utenti desiderano non utilizzare il browser integrato su WhatsApp potranno continuare ad aprire i link con un motore di ricerca diverso come quelli elencati in precedenza.

Quali sono i vantaggi

La nuova opzione che nelle prossime settimane sarà disponibile anche da un pubblico molto più ampio è pensata per far risparmiare tempo agli utenti ed evitare che si debba necessariamente attendere il caricamento da parte di un browser esterno consentendo di continuare, senza interruzioni, l'esperienza nell'app che può essere particolarmente utile quando le aziende condividono i link a cataloghi prodotti, le Faq o altre pagine di assistenza clienti. " Vale anche la pena ricordare che il contenuto della chat rimane privato e non viene mai condiviso durante l'apertura del sito web.

WhatsApp garantisce che l'esperienza di navigazione in-app non comprometta la riservatezza dei messaggi degli utenti, poiché le chat rimangono crittografate end-to-end e non sono mai accessibili ai siti web visualizzati all'interno dell'app.