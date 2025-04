La funzione di WhatsApp che forse non conosci. Così svuoti la memoria del telefono

Ascolta ora 00:00 00:00

In molti non ci fanno caso salvo poi accorgersene quando il proprio smartphone segnala che lo spazio, la memoria del dispositivo, è insufficiente per scaricare nuove app. Ma come è possibile, spesso ci si chiede, se in apparenza dovremmo avere molti più giga a disposizione? La "colpa" è di WhatsApp e dei file, contenuti, che rimangono automaticamente memorizzati e che si possono eliminare soltanto manualmente.

Cos'è "Gestisci Spazio"

Molti utenti si dimenticano che sono soprattutto le foto e i contenuti multimediali ad occupare una gran quantità di memoria e che se non vengono eliminati periodicamente possono pregiudicare anche le stesse funzioni dei dispositivi rallentandoli e impedendoci di salvare nuovi dati. Il famoso "cestino nascosto" non è così inaccessibile ma è una funzione da sempre presente su WhatsApp: una volta nell'app bisogna cliccare su "Impostazioni" e trovare la sezione chiamata "Spazio e dati". A quel punto ci interessa la prima voce, ossia "Gestisci spazio", dove scopriremo quant'è lo spazio effettivamente utilizzato dai nostri file e qual è quello libero.

Il dettaglio per ogni chat

Lo stesso dispositivo invita gli utenti a "controllare ed eliminare questi elementi" proponendo la cancellazione, per libera spazio dalla memoria del telefono, di file che magari sono stati inoltrati molte volte o se sono presenti in "doppioni", quindi non soltanto sull'app ma anche sulla sezione foto e video dei propri dispositivi. Ogni utente, con un semplice clic, potrà liberare facilmente molta memoria perché WhatsApp mette in luce i "dettagli di archiviazione" specificando per ogni chat qual è il suo contenuto con una classificazione da quelle che occupano più memoria in giù. Chi vorrà liberare spazio in eccesso potrà selezionare i file multimediali che non interessano più e cancellarli.

L'alternativa su Android

Chi ha un dispositivo Android, invece, oltre a questo metodo classico proprio di Whatspp potrà alleggerire la memoria anche con un'opzione in più grazie a un file manager andando su "Media", proseguendo su "com.WhatsApp", poi "WhatsApp" e infine "Media". Lì dentro si troverà una cartella che conterrà di tutto, dai video alle foto ai documenti con le copie che sono già state cancellate dalle chat. Tenendo premuto su quelle che non interessano più si possono liberare davvero molti giga preziosi e utili per numerose altre cose.

Viceversa, chi non vuole perdere i

propri ricordi più preziosi, si dovrà accertare di averne già salvato una copia nella memoria del telefono liberando soltanto quella di WhatsApp e, eventualmente, effettuare un backup esterno per non correre ulteriori rischi.