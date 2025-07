Whatsapp, arriva il post interattivo: cos'è e come funziona

Arriva un'altra importante novità per i fruitori della piattaforma di messaggistica WhatsApp. Nella più recente versione beta rilasciata dagli sviluppatori - stiamo parlando della 2.25.21.8 - ci sarà una funzione specificatamente pensata per accrescere l'interazione fra gli utenti, per la precisione fra i vari canali.

A riportare la notizia è il portale WABetaInfo, che spiega come nella nuova versione sia stato introdotto anche un box dedicato alle domande aperte. Sarà un sistema del tutto interattivo, che consentirà agli amministratori dei canali di ricevere risposte libere, non più strettamente vincolate a delle opzioni prestabilite. Ciò aprirà la strada all'invio di messaggi che saranno sempre più personalizzati e unici, con la possibilità di rilasciare dei feedback maggiormente dettagliati. Lo scopo di Meta, insomma, si conferma essere quello di incrementare i passaggi fra le piattaforme, favorendo la comunicazione.

Questo box domande non sarà destinato solo ai canali. Siamo ancora in una fase di test ma, a quanto pare, questa funzione sarà aggiunta anche agli aggiornamenti dello stato personale di un utente, pertanto chiunque potrà ricevere messaggi diretti dai contatti e rispondere in tempo reale. In sostanza, anche gli status saranno più dinamici e interattivi. C'è solo un limite, che è quello del numero di messaggi inviabili. Sarà infatti possibile inviare una domanda per ciascun aggiornamento, non di più. Lo stesso vale per la risposta.

Per quanto riguarda l'annosa questione privacy, WhatsApp non mostrerà mai pubblicamente il nome del contatto che invierà il

messaggio. Il destinatario, però, potrà visualizzarlo in privato. Si attende dunque di sapere quale esito daranno i test. Se gli esiti saranno positivi, è probabile che molto presto la funzione sarà addirittura implementata.