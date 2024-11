WhatsApp, in arrivo una nuova funzione per le notifiche dei gruppi: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Incrementare il livello di personalizzazione del programma è uno dei principali obiettivi dei più recenti aggiornamenti che il team di sviluppo di WhatsApp sta mettendo a disposizione dei suoi beta testers: in questo solco s'inserisce anche uno dei più recenti diffusi in rete da chi ha avuto la possibilità di scaricare dal Google Play Store la versione 2.24.24.10.

All'interno del software trova posto infatti un'opzione che consente all'utente di gestire in maniera più chiara le notifiche di gruppo, e di evitare così quei fastidiosi sovraccarichi di avvisi che spesso e volentieri intasano il cellulare soprattutto quando i partecipanti sono molto numerosi. Grazie a uno screenshot messo a disposizione dagli esperti di WaBetaInfo è possibile apprezzare la nuova schermata nella quale compare la sezione delle Notifiche di gruppo, a cui è possibile associare l'avviso sonoro: già a un primo sguardo si comprende l'ampliamento della rosa delle scelte a disposizione degli utenti.

I fruitori della celebre app di messaggistica istantanea hanno tre opzioni principali tra cui scegliere. Una prima opzione, ovviamente, è quella che prevede il silenziamento di ogni tipo di notifica, e in genere si utilizza nel momento in cui non si voglia essere disturbati. Se invece non ci si trova in una condizione di questo tipo e si vogliono lasciare aperte le notifiche delle chat di gruppo, è possibile decidere di agire in due modi diversi. Il primo è quello che non prevede l'utilizzo di alcun filtro, per cui si continuerà a ricevere ogni avviso proveniente dalle conversazioni a cui si sta partecipando, nel caso in cui non si volesse perdere alcun aggiornamento.

Il secondo, che rappresenta il vero elemento di novità, è una via di mezzo tra le altre due opzioni, e permette all'utente di essere avvisato solo per quei messaggi che vengono contrassegnati come "In evidenza", e che comprendono quindi le menzioni, le risposte o altre interazioni dirette. Con questa opzione, specie nei gruppi numerosi e molto attivi, viene offerto all'utente il modo di evitare il sovraccarico di notifiche mantenendo comunque accessibili le interazioni più importanti.

Si cerca così di risolvere il problema della confusione che regna sul silenziamento delle chat di gruppo, dal momento che anche in questo caso è in realtà possibile ricevere delle notifiche per alcuni tipi di interazioni, come le risposte dirette o le menzioni. Con la notivà presentata sulla Beta, WhatsApp intende perfezionare il livello di controllo sugli avvisi da parte dei propri utenti.

È bene sottolineare che con questa nuova opzione, nei gruppi di grandi dimensioni le notifiche per i messaggi standard sono disattivate di default e restano attive solo quelle per i messaggi "In evidenza". Per quanto concerne i gruppi numericamente meno rilevanti, le notifiche per tutti i messaggi restano quelle predefinite, ma l'utente potrà scegliere in ogni momento di modificare questa impostazione.