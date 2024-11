WhatsApp, il bug della schermata verde blocca tutto: come rimediare

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sempre più numerose in rete le segnalazioni di un bug che sta rendendo totalmente inutilizzabili ben due versioni Beta di WhatsApp: stando a quanto riferito dai testers, nel momento in cui una schermata verde compare a pieno schermo ogni genere di comando risulta inutilizzabile, senza alcuna possibilità per l'utente di porvi rimedio.

Si tratta di una situazione che non dovrebbe stupire più di tanto, dal momento che le persone che decidono di aderire al programma Beta sanno di avere la possibilità di provare in anteprima tutte le novità in previsione per la celebre app di messaggistica istantanea di Meta, ma di doversi anche districare tra bug di ogni genere. È questo il prezzo da pagare quando si sceglie di intraprendere questo percorso, tuttavia il fatto che il medesimo problema si sia presentato in due diverse versioni del programma è decisamente inusuale.

I primi a lamentare il malfunzionamento sono stati i tester della versione 2.24.24.5: secondo le testimonianze diffuse sui principali social network, in particolar modo X, e sui vari forum come Reddit, sembra che a innescare il blocco sia l'apertura di una chat. Una volta inviato il comando, il sistema risponde con una schermata verde, anzi, per essere ancora più precisi a diventare verdeggiante è l'intera interfaccia: a partire da quel momento in poi l'app diventa totalmente inutilizzabile ed è impossibile inviare qualsiasi genere di comando.

A questo punto, in genere, l'utente ha a propria disposizione una serie di soluzioni basilari, come ad esempio il riavvio del dispositivo, la pulizia della cache e la reinstallazione del programma: tutto inutile, dato che la schermata verde è sempre lì. A questo punto resterebbe la soluzione di effettuare il downgrade alla versione Beta precedente, ma alcuni utenti hanno lamentato il medesimo problema, seppur con un'incidenza inferiore, anche nella 2.24.24.4.

Peraltro generalmente non si tratta di un'operazione agevole, dal momento che le Beta vengono distribuite come bundle e non come semplici file Apk. Tuttavia, in assenza di dichiarazioni del team di sviluppo di Meta, con la speranza che il bug venga risolto il prima possibile, si tratta dell'unica via percorribile.