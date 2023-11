WhatsApp, ecco le funzioni che non sai ma che potrebbero servirti

Nel corso degli anni l'esperienza degli utenti che utilizzano WhatsApp si è arricchita grazie ai miglioramenti apportati da Meta e testati nelle versioni beta prima di essere resi disponibili a tutti.

Ciò nonostante è possibile beneficiare di una serie di funzioni nascoste o di app di terze parti per ampliare ulteriormente le potenzialità della celebre app di messaggistica istantanea: molti di questi programmi, il cui utilizzo non è illegale, sono disponibili anche a titolo gratuito proprio sugli store.

Wamr

A chiunque è capitato di eliminare per errore dei messaggi su WhatsApp e di volerli recuperare per non perderli definitivamente. Ciò risulta possibile tramite l'app Wamr, che viene incontro alle esigenze di chi si trova in situazioni del genere, più frequenti di quanto si possa imaginare. Il programma è infatti in grado di accedere a tutti i messaggi cancellati dai contatti WhatsApp e di recuperarli, dato che li salva e li archivia nel momento stesso in cui arriva ogni notifica.

Ovviamente non è possibile che la app operi in maniera retroattiva, recuperando messaggi o conversazioni oramai eliminate e andate quindi irrimediabilmente perdute, ed è necessario installarla prima di poter beneficiare delle sue preziose funzioni. L'utilizzo di Wamr è semplice e decisamente intuitivo: è sufficiente scaricare il programma e installarlo sul proprio smartphone, concedendogli le autorizzazioni necessarie a operare in modo corretto. Da quel momento in poi sarà la app a lavorare in modo autonomo, tracciando ogni contenuto in arrivo e permettendoci di ritrovarlo nel caso in cui esso venisse eliminato per errore.

Unseen

Nel caso in cui si voglia utilizzare WhatsApp evitando che i nostri contatti possano esserne a conoscenza si può invece scaricare "Unseen". Il programma impedisce agli altri utenti di comprendere quando siamo online, ma non costituisce una limitazione eccessiva per l'utente: si continuerà infatti ad avere la possibilità di leggere al di fuori di WhatsApp ogni tipo di conversazione e ogni messaggio in arrivo. Il vantaggio sarà invece non solo quello di risultare offline, ma anche quello di non vedere di conseguenza aggiornato il proprio ultimo accesso.

Whats Tracker

Tramite questa applicazione sarà invece possibile avere uno sguardo privilegiato sulle attività dei propri contatti. Whats Tracker consente di selezionare un gruppo di utenti dalla rubrica e di tenere sotto controllo la loro attività all'interno della app di messaggistica istantanea, ottenendo informazioni quando entrano ed escono da WhatsApp: si può inoltre impostare l'arrivo di notifiche per essere avvisati proprio nel preciso momento dell'accesso di amici o parenti con cui si voglia comunicare.