WhatsApp, ecco il nuovo pulsante rapido per gli stati: come funziona

Nelle ultime ore WhatsApp ha diffuso un nuovo aggiornamento per sistemi Android tramite il programma Beta di Google Play, rilasciando la versione 2.25.9.6 e mettendo a disposizione degli utenti un tasto che funge da comoda scorciatoia nell'interazione tra contatti attraverso gli aggiornamenti di stato.

Questa sezione specifica dell'app di messaggistica istantanea era già finita al centro delle attenzioni degi sviluppatori di Meta in occasione della release 2.25.7.8 per Android, nella quale era stata anticipata ai testers la possibilità di salvare i propri contenuti multimediali nella galleria del telefono recuperandoli direttamente dall'aggiornamento di stato, evitando così procedimenti troppo macchinosi o la necessità di ricorrere a soluzioni alternative esterne al programma. Un'opzione preziosa qualora, ad esempio, di un video o una foto pubblicati in precedenza non si sia più in possesso del file originale, cancellato per sbaglio oppure volontariamente ma in maniera troppo frettolosa.

Ebbene, con l'ultima versione di WhatsApp il focus tornano ad essere gli aggiornamenti di stato, che diventano strumento privilegiato di comunicazione diretta coi propri contatti, stimolando ulteriormente l'interazione. L'aggiornamento introduce un nuovo pulsante che funge da shortcut e consente di aprire rapidamente la conversazione con un follower che ha visualizzato il nostro aggiornamento di stato. Quando ciò accade, accanto al nome del contatto compare l'icona di un fumetto: basterà semplicemente un click per avviare una nuova conversazione, evitando inutili lungaggini.

Ad ora, invece, l'utente deve obbligatoriamente uscire dalla schermata di aggiornamento di stato, cercare il nome del contatto nell'elenco delle conversazioni e aprirla manualmente. Un procedimento più scomodo, soprattutto nel caso in cui la chat con questo follower non risulti immediatamente visibile nella scheda e richieda una lunga ricerca, cosa che si verifica spesso quando ci sono molte conversazioni attive.

Grazie al nuovo pulsante l'apertura di una conversazione partirà direttamente evitando di perdersi nella lista delle chat:

che si voglia interagire con un contatto che ha visualizzato l'aggiornamento di stato oppure iniziare direttamente una nuova conversazione lo si potrà fare con un semplice click senza dover uscire manualmente dalla sezione.