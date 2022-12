WhatsApp, ecco come recuperare i messaggi eliminati

La fretta è cattiva consigliera ma la tecnologia ci viene sempre più incontro: chi accidentalmente cancellasse un messaggio inviato su WhatsApp potrà recuperarlo entro cinque secondi: è la nuova opzione offerta dagli sviluppatori dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo per correggere le eliminazioni errate.

Cos'è "Accidental Delete"

Ad annunciarlo è stato su Twitter Will Cathcart, Responsabile di WhatsApp. " Abbiamo aggiunto l'opzione per annullare 'Elimina per me' per quelle volte in cui intendi eliminare per tutti ma elimini accidentalmente solo per te stesso" . La funzione, chiamata "Accidental delete", è automatica e apparirà tramite il pulsante "Annulla" nella parte inferiore dell'app dopo che l'utente avrà selezionato la funzione "Elimina per me" su un messaggio. Secondo quanto riportato da alcuni giornali specializzati, il ripristino dei messaggi eliminati funziona soltanto con quelli eliminati con il singolo utente, non c'è ancora modo di ripristinare i messaggi "eliminati per tutti" su una chat di gruppo ma anche su una singola chat. Una volta che quel messaggio sarà tornato in vita, si potrà decidere se lasciarlo così com'è o eliminarlo nuovamente ma questa volta per tutti.

We've added the option to undo 'Delete for me' for those times when you mean to delete for everyone but accidentally deleted for just yourself. pic.twitter.com/Ec0RCJKWio — Will Cathcart (@wcathcart) December 19, 2022

Le opzioni attive

La nuova opzione è già disponibile per gli utenti iOs e Android: come detto, bisognerà essere tempestivi oppure nemmeno la nuova funzione permetterà di recuperare quanto cancellato per errore, massimo 5 secondi. Chi non avesse fatto l'aggiornamento vedrà sempre presenti le funzioni "Elimina per me" e "Elimina per tutti" dai quali non si potrà tornare indietro: nel primo caso il messaggio non sarà visibile a chi lo ha cancellato ma non al mittente, nel secondo non sarà più visibile da nessuno. Inizialmente, questa opzione dava la possibilità di eliminare un contenuto entro sette minuti dall'invio, adesso quel limite è stato portato a 60 ore.

Le ultime novità

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, proprio un paio di giorni fa gli sviluppatori di WhatsApp avevano fatto sapere dell'arrivo dei messaggi "top secret", ossia l'impossibilità eseguire il classico screenshot e la totale scomparsa del testo (ma anche di immagini e video) dopo averli visualizzati senza poterli recuperare in alcun modo. A differenza della cancellazione di cui abbiamo parlato prima, questa opzione è ancora in fase di test e sarà disponibile soltanto a partire dal 2023. Meta ha fatto sapere in più occasioni di tenere alla privacy dei propri utenti anche dopo numerose proteste per il furto di dati sensibili e la nuova opzione intende proprio andare in questa direzione.