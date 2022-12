Leggi e scompaiono: su WhatsApp arrivano i messaggi top secret

WhatsApp è un cantiere in continua evoluzione: nemmeno il tempo di una novità che ne spunta subito un'altra. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, sull'app di messaggistica più usata al mondo sarà introdotta l'opzione di impedire lo screenshot dei messaggi i quali, poi, scompariranno alla prima visualizzazione.

Ecco di cosa si tratta

L'anteprima di quanto potrebbe succedere entro poche settimane ma, comunque, nel 2023, l'ha data il sito WaBetainfo specificando che, almeno in una prima fase, questo aggiornamento riguarderà gli utenti Android che aggiorneranno la versione alla 2.22.25.20. Come viene spiegato dettagliatamente, il nome della funziona sarà più o meno " Visualizza una volta il testo " il cui status è in fase di sviluppo. Per il momento, infatti, non potranno usufruirne nemmeno i beta tester, ossia quel campione di utenti scelti a caso per testare in anteprima quanto sarà poi disponibile al grande pubblico.

Un occhio alla privacy

Anche questa funzione come quelle già esistenti dei messaggi che scompaiono nell'arco di 24 ore va nella direzione di una maggiore salvaguardia della privacy chiesta a gran voce nonostante la "rassicurazione" dei messaggi crittografati end-to-end, che non consente nemmeno agli sviluppatori di poter spiare da remoto la chat tra due persone. Discorso diverso per gli screen, che si possono effettuare in qualsiasi momento ed essere inoltrati anche ai gruppi di persone. In questo caso, quindi, WhatsApp vuole impedire che il destinatario di yn messaggio possa fare lo screen una volta visualizzato il contenuto di immagini e video senza poterli in alcun modo condividerli, inoltrarli, copiarli oppure salvarli.

Come mostrano in anteprima, ci sarà un pulsante speciale posizionato accanto al simbolo dell'invio messaggio: è un lucchetto, se si clicca lì sopra significa che si sta inviando un messaggio che si può visualizzare soltanto una volta. Bisognerà essere concentrati, una volta aperto sarà disponibile solo in quel momento e poi si autodistruggerà e non potrà essere rivisto in un secondo momento. È chiaro che questa funzione aiuterà soprattutto quanti inviano materiale lavorativo (documenti, contratti, ecc.) ma anche foto e video che, per sicurezza, devono rimanere soltanto tra mittente e destinatario senza essere condivisi con terzi. Come si farà a bloccare, però, la possibilità di fare lo screen aggirando la regola? Anche gli esperti di WaBetainfo se lo chiedono e promettono spiegazioni a stretto giro.

Le altre novità

Come abbiamo visto sul Giornale.it, i possessori di un sistema operativo iOs potranno, molto presto, fare una ricerca dettagliata dei messaggi molto antichi grazie a una "base cronologica" che sarà disponibile a stretto giro: si potrà cercare il messaggio di molto tempo prima grazie alla ricerca di un giorno specifico ma anche un periodo ben definito restringendo così il campo e avendo una maggiore possibilità di successo.