WhatsApp, messaggi vocali con un solo tocco: cosa cambia adesso

I tanto amati (per altri meno) messaggi vocali di WhatsApp si potranno presto inviare in maniera decisamente più veloce, fluida e scorrevole: alcuni beta tester, infatti, stanno sperimentando la nuova funzione che nelle prossime settimane sarà a disposizione del grande pubblico con un solo tocco sull'icona del microfono per inoltrare la registrazione.

Di cosa si tratta

La notizia è stata data dagli esperti di WaBetaInfo: presto si potranno registrare le note vocali con un solo tocco perché, una volta premuto il pulstante del microfono, si attiva in automatico il blocco della registrazione. Rispetto a quanto avviene adesso, quindi, non sarà più necessario tenere premuto il pulsante (soprattutto se si tratta di pochi secondi) o scorrere verso l'alto per registrazioni più lunghe rendendo più semplice e comodo l'invio di messaggi vocali.

"Un'azione più fluida"

La funzione presto disponibile sarà ovviamente possibile sia sulle singole chat che in quelle di gruppo e nei canali. " Attualmente, WhatsApp offre due metodi principali per registrare messaggi vocali: il primo metodo richiede agli utenti di tenere premuto il pulsante del microfono e il messaggio viene inviato automaticamente al rilascio del pulsante, a condizione che la registrazione duri più di un secondo. Il secondo metodo consente registrazioni più lunghe facendo scorrere il dito verso l'alto dopo aver toccato il pulsante, attivando così una modalità di blocco che consente agli utenti di parlare senza tenere premuto il pulsante", ricordano gli esperti.

La novità, dunque, combinerà entrambe le opzioni con un'azione più fluida e il blocco che si attiva in maniera autonoma: dimentichiamoci di essere noi a dover tenere premuto il microfono o farlo scorrere verso l'alto. Sembra poco, ma specialmente in un periodo storico in cui si fa tutto di corsa, eliminare qualche passaggio non è cosa da poco e soprattutto non si perde nessuna registrazione come spesso capita oggi se erroneamente non si tiene premuto il pulsante o non si è certi di averlo bloccato.

Come controllare gli audio vocali

" Nonostante la procedura semplificata, gli utenti mantengono comunque il controllo sul messaggio vocale poiché è possibile ascoltare il messaggio prima di

Questo aiuta a prevenire l'invio accidentale di messaggi vocali, che era un problema con il vecchio metodo "premi e rilascia

inviarlo o eliminarlo se scelgono di non condividerlo - sottolinea WaBetaInfo -".