WhatsApp, le 5 mosse per impedire di essere hackerati

Ascolta ora 00:00 00:00

Sappiamo bene che gli hacker sono abili nello sfruttare potenziali vulnerabilità dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, entrando nel sistema per il furto di dati sensibili e non solo. Negli ultimi tempi, però, il livello di protezione è notevolmente aumentato anche nell'app ed esistono alcuni sistemi, integrati o che gli utenti devono opzionare, che consentono di alzare ancora di più il "muro" contro i cyber attacchi.

Cosa accade sui backup

Qualcosa che non dipende da noi ma che già esiste di default riguarda la crittografia end-to-end quando si fa il backup delle chat di WhatsApp su cloud: in pratica, indipendentemente da Android o iOS, tutto ciò che riguarda la sfera delle conversazioni sono al sicuro da qualsiasi accesso non autorizzato. Nel trasferire le nostre chat su cloud, dunque, nessuno potrà mai leggerne il contenuto anche qualora venisse compromesso l'account.

Controlli per gli inviti di gruppo

Negli ultimi tempi la soglia di sicurezza si sta alzando sempre di più anche sui gruppi: WhatsApp dà la possibilità sempre chi scegliere di aggiungere alle chat con più persone consentendolo soltanto ai propri contatti, ad alcuni specifici o a nessuno. In questo modo le interazioni di gruppo sono più sicure e protette prevenendo i casi di spam o l'aggiunta di contatti indesiderati.

Come comportasi con le chiamate sconosciute

Per abbassare al minimo le interruzioni e migliorare la privacy, WhatsApp offre un'opzione che silenzia le chiamate da numeri sconosciuti, ovvero non presenti nella nostra rubrica. Abilitando la relativa opzione, questo tipo di chiamata verrà silenziata anche se continuerà ad apparire nel registro chiamate e nelle notifiche. Anche in questo modo si possono evitare scocciature indesiderate eliminando lo spam pur mantenendo, per semplice informazione di chi ci ha contattati e fare tutte le relative e dovute ricerche del caso, un registro delle comunicazioni.

Migliora la privacy delle chat

Un'opzione che dipende da quello che noi scegliamo riguarda le privacy delle chat: oltre alla funzione standard si può scegliere di non mostrare l'immagine del profilo se non ai propri contatti ma si può scegliere di non mostrarla a nessuno. Lo stesso discorso vale per l'ultimo accesso e per quando ci si trova online, si può scegliere l'opzione "nessuno". Identica la situazione per le info, link, gruppi e lo stato. Così facendo si può impedire di dare informazioni sensibili ed essere controllati quando si interagisce su WhatsApp.

Visualizza una sola volta

Una modalità già esistente ma che va opzionata da chi la vuole sfruttare riguarda la "visualizzazione una sola volta" per quanto riguarda potenziali contenuti sensibili come foto, video, ecc.

In questo modo al destinatario sarà data una sola possibilità di vedere ciò che gli abbiamo inviato evitando il pericolo che i nostri contenuti possano essere divulgati senza il nostro consenso e finire nelle mani sbagliate.