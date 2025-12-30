WhatsApp, arriva il nuovo tool: così si libera spazio sullo smartphone

Il 2025 sta per concludersi, ma WhatsApp ha un'ultima importante novità da proporre ai suoi utenti; nell'ultimo aggiornamento della beta, infatti, è presente un nuovo strumento di pulizia selettiva del contenuto presente all'interno dello smartphone. Molti sanno che WhatsApp, con le sue chat e le tante funzioni, è una delle app che occupa maggiore spazio nella memoria del telefono. Da qui l'idea di poter agire "facendo pulizia".

I primi test sono stati fatti per Android, per il quale è stato pensato un sistema di pulizia avanzato e personalizzato che consente all'utente di scegliere con precisione che cosa cancellare tra messaggi e contenuti presenti sulla piattaforma. La stessa possibilità è recentemente arrivata anche per iOS. Si tratta di una funzione deniminata di "pulizia selettiva".

Questo nuovo tool, duque, permetterà di intervenire sulla memoria di WhatsApp, scegliendo cosa rimettere oppure no, così da guadagnare spazio prezioso sul proprio dispositivo. Poter usufruire del nuovo strumento è semplicissimo: una volta entrati in una chat - privata o di gruppo, non ha importanza - basta fare tap sulla barra superiore e accedere al menu di gestione. A quel punto comparirà il nuovo tasto ribattezzato "Svuota chat". Facendo tap su "Svuota chat" sarà possibile intervenire in vari modi e liberare spazio.

Le possibilità sono molte: è possibile scegliere di eliminare solo video, foto, audio, documenti o messaggi vocali all'interno di una singola chat. Si potranno addirittura cancellare i messaggi di un'intera conversazione, salvando però quelli contrassegnati da una stella. Lo strumento ci permetterà inoltre di fare una stima dello spazio disponibile in memoria.

Al menu si potrà accedere direttamente da una chat, dunque sarà anche molto pratico

da utilizzare, cosa che piacerà di sicuro agli utenti non troppo abituati ad addentrarsi nelle funzioni della piattaforma. La novità è in fase di distribuzione globale, sia su iOS e che Android.