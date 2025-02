WhatsApp,torna la funzione "Clear badge". Di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo averla rimossa senza dare spiegazioni agli utenti, WhatsApp sta gradualmente re-introducendo un'opzione che dà la possibilità di scegliere se cancellare, o meno, il badge che riguarda il conteggio dei messaggi non letti sull'icona della schermata ogni volta che viene riavviata l'applicazione. La funzione è già disponibile per Android e per i beta tester di iOS.

Di cosa si tratta

Chiamata "Clear badge", l'aggiornamento dà la possibilità di avere " un maggiore controllo sul badge della schermata iniziale consentendo di scegliere tra due opzioni per cancellare il conteggio dei badge" e gestire le notifiche delle chat della schermata iniziale come viene spiegato dagli esperti di WaBetaInfo. Ma come funziona esattamente? Se un utente, per esempio, ha cinque messaggi non letti, il badge visualizzerà il numero cinque: nel momento in cui si apre WhatsApp e non verrà letto nessuno di quei cinque messaggi, alla chiusura dell'applicazione quel badge scomparirà.

Come si attiva

La nuova opzione, infatti, dà la possibilità di decidere se verranno contati soltanto i nuovi messaggi ricevuti prima che WhatsApp fosse aperto o meno. " In sostanza, questa funzionalità garantisce che gli utenti vengano avvisati solo dei nuovi messaggi non letti tramite il badge dell'app e non di quelli più vecchi che sono già stati riconosciuti" . Da un lato questa funzione viene vista di buon occhio da molti utenti che lamentavano uno " stress da notifihe non lette " quando WhatsApp ricordava sempre, con il numero, le chat non viste. Dall'altro lato, però, bisognerà ricordarsi in autonomia di rispondere a chi ci ha mandato uno o più messaggi.

Per poterla attivare basterà andare sulle Impostazioni, Notifiche, e apparirà la scritta "Azzera badge": " Il badge della schermata home si azzera completamente dopo ogni apertura dell'app ", scrivono gli sviluppatori. Al contrario, non attivandola, coloro che desiderano avere il conteggi di tutti i messaggi non ancora letti, WhatsApp dà la possibilità di mantenere attivo questo conteggio anche dopo l'apertura dell'applicazione.

Le altre novità