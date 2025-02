WhatsApp, la bufala sulla "modalità tartaruga": di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Come accade purtroppo molto spesso, il web è un contenitore così enorme che c'è spazio anche per numerose fake news: l'ultima in ordine di tempo che riguarda WhatsApp è la falsa notizia dell'attivazione di una "modalità tartaruga", così come è stata presentata da molti siti Internet, che in realtà non esiste.

Di cosa si tratta

Il "caso" che è stato montato con lo stupore di molti utenti che hanno cercato di attivare la funzione facendo l'ultimo aggiornamento dell'app e cercando ovunque all'interno delle impostazioni altro non è che la possibilità di cambiare la storica icona verde con il telefono con una personalizzazione. Questa opzione, in realtà, esisteva già anche se non è rilasciata ufficialmente da Meta, non è dunque un prodotto dell'azienda tecnologica californiana ma ci si può arrivare tramite un'altra strada.

Come cambiare l'icona

Quella che è stata definita come la "modalità tartaruga" poteva essere chiamata con il nome di qualsiasi altro animale, oggetto inanimato e quant'altro: non esiste un'esclusiva su questa fantomatica tartaruga ma ogni utente può cambiare l'icona classica di WhatsApp anche con altri temi. In che modo? Bisogna rivolgersi a un'app chiamata Nova Launcher: a quel punto si può prendere una qualsiasi immagine (meglio se in formato Png), si tiene premuta l'icona di WhatsApp fin quando non si legge "Modifica" e il gioco è fatto. L'ultimo passaggio riguarda l'immagine che si vuole mettere e la personalizzazione sarà ottenuta.

WhatsApp rimane immutato

Per rispondere alla domanda di molti curisioi che sul web hanno cercato risposte, cosa succede se si sostituisce la classica icona con la tartaruga o un altro animale preferito? Assolutamente nulla. Come erroneamente fatto credere sul web, infatti, non si tratta di una "modalità", non modifca quindi in alcun modo il funzionamento di WhatsApp. Non cambia assolutamente nulla a parte il fatto che sul proprio dispositivo avremo scaricato un'app (Nova Launcher) che ci ha dato la possibilità di sbizzarrirci con la fantasia.

Il precedente della terza spunta blu

Se è vero che in questo caso non è successo nulla di particolarmente grave, è bene sempre capire qual è la fonte che propina certe notizie: accertarsi della veridicità del sito web o del mittente di una certa news è

fondamentale per non incorrere in errori. Questo caso sembra simile all'altra bufala, quella sulla terza spunta blu , che si sarebbe attivata qualora qualcuno avesse fatto uno screenshot: nulla di più falso, non esiste e probabilmente non ci sarà mai.