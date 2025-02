WhatsApp, il "trucco" per scambiare i contatti senza numero telefonico

Ascolta ora 00:00 00:00

È una funzione comoda, immediata, che esiste già da tempo ma magari non così tanto utilizzata perché spesso si preferiscono i "metodi tradizionali" per aggiungere nome, cognome e numero telefonico di una persona in maniera manuale sulla rubrica telefonica. Ebbene, WhatsApp accorcia questo processo dando la possibilità di aggiungere un contatto semplicemente con la scansione del Qr code.

Come funziona

C'è da dire che, questa modalità, è particolarmente apprezzata per chi si trova in situazioni in cui non ha il tempo di aggiungere con calma una persona tra i propri contatti ma anche per persone che si conoscono da poco magari a un concerto, una festa ma anche nelle più svariate situazioni di vita quotidiana. Andando sulle Impostazioni dentro l'app, in alto apparirà il nostro nome (o nickname) con accanto un piccolo codice: cliccandoci ecco che appare il Qr code.

L'uso della fotocamera

Ovviamente, per aggiungere il contatto bisognerà utilizzare come sempre la fotocamera del proprio smartphone. " Il tuo codice Qr è privato. Se lo condividi con qualcuno, questa persona può inquadralo con la fotocamera di WhatsApp e aggiungerti come contatto ", recita la scritta che si trova sui dispositivi iOS (ma lo stesso vale anche per gli Android). Tra le opzioni c'è anche la possibilità di reimpostare il codice mentre, se si vuole procedere, basterà cliccare sul pulsante verde con la scritta "Inquadra" e il gioco è fatto.

L'attenzione per la privacy

Ecco che, una volta scansionato, i contatti saranno pronti per iniziare una conversazione rimanendo automaticamente salvato in rubrica. Chi teme per la privacy potrà stare sicuro perché non verranno forniti altri dati o informazioni personali. Piuttosto, chi volesse aumentare il livello della propria sicurezza potrà scegliere a chi mostrare l'ultimo accesso online, l'immagine del profilo, info, gruppi e stato dall'opzione presente su WhatsApp.

" Amici e familiari possono aggiungerti ai contatti di WhatsApp eseguendo la scansione del codice QR di WhatsApp. Il tuo codice QR è unico e non ha scadenza, a meno che non lo reimposti o elimini il tuo account WhatsApp", spiegano gli sviluppatori. L'unica cosa a cui prestare attenzione è lo scambio soltanto con persone fidate.

È possibile infatti che qualcuno inoltri il tuo codice QR di WhatsApp ad altre persone che a loro volta potrebbero aggiungerti ai propri contatti eseguendo la scansione del tuo codice",

si legge sulle Faq alle quali è allegato anche un breve tutorial che spiega al meglio questo funzionamento.