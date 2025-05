WhatsApp, "riassunti" delle chat con l'intelligenza artificiale: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente sarà più chiara e immediata la comprensione e il riepilogo dei messaggi su WhatsApp che quotidianamente vengono inviati alle chat, singole o di gruppo, quando non possono essere viste per molto tempo dagli utenti. L'accumulo di decine se non centinaia di messaggi rende spesso difficoltosa la comprensione ma grazie all'intelligenza artificiale sarà possibile fare un "riassunto" delle parti principali accelerando i tempi di ciò che è stato detto e scritto.

Un "pulsante" dedicato

A darne notizia sono stati gli esperti di WaBetaInfo anticipando ciò che sarà presto disponibile inizialmente su Android e nella prima fase, come sempre, ai beta tester. " Nello specifico, quando gli utenti ricevono un certo numero di nuovi messaggi in una qualsiasi conversazione, verrà visualizzato un pulsante dedicato con un prompt per riassumere i nuovi messaggi utilizzando Meta AI, consentendo agli utenti di seguire rapidamente la conversazione", spiegano gli esperti. In pratica, se verrà inoltrata la richiesta di fare un sunto dei messaggi, si darà vita a una richiesta privata che la elaborerà in maniera sicura.

L'attenzione per la privacy

Infatti, quando si parla di "Elaborazione Privata" si intende il fatto che il contenuto del messaggio non sarà disponibile neanche per la stesso WhatsApp, Meta o altre parti rendendo il dispositivo ultra sicuro e rispettando la privacy di tutti gli utenti perché non saranno né memorizzati e nemmeno conservati i messaggi originali. La funzione strizza l'occhio specialmente alle chat numerose dove vengono scritti una marea di messaggi e spesso è difficile rimanere aggiornati. Il riassunto, dunque, aiuterà a comprendere meglio il succo del discorso senza compromettere la crittografia end-to-end. " Grazie all'intelligenza artificiale di Meta e all'Elaborazione Privata, gli utenti potranno recuperare il contesto con un solo tocco, mantenendo al contempo la massima privacy per i propri messaggi ".

Una volta stabilita la connessione, il dispositivo dell'utente " invia richieste, ad esempio la richiesta di riepiloghi dei messaggi, che l'IA elabora in modo sicuro senza conservare alcun dato originale. Infine, il risultato viene inviato in modo sicuro al dispositivo dell'utente, senza conservare alcun dato originale".

Come abilitare la funzione

Ricordando che saranno ancora necessarie settimane prima che possa essere disponibile per il grande pubblico, nonostante tutte le garanzie di sicurezza si potrà scegliere di non abilitare la nuova opzione e continuare a sfruttare i messaggi chat autonomamente e, in ogni caso, non sarà sfruttabile nelle chat in cui è abilitata la "Privacy avanzata delle chat".

Questa decisione non si basa su dubbi sulla capacità di Elaborazione Privata di proteggere richieste e messaggi, ma rispetta le preferenze degli utenti che hanno scelto di non utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale in determinate conversazioni",

aggiungono gli esperti di WaBetaInfo.