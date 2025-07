WhatsApp, al via le risposte ai messaggi in thread: ecco cosa cambia

Annunciato nei mesi scorsi, sembra essere in dirittura d'arrivo una nuova funzione presto disponibile per gli utenti Android e iOS su WhatsApp per ricapitolare più facilmente e velocemente i numerosi messaggi che si scrivono specialmente nelle chat di gruppo dove, con più partecipanti, spesso è complicato tenere il filo del discorso.

Le risposte ai thread

Con questo termine si indica il raggruppamento delle risposte collegate a un messaggio originale così da poter tenere sott'occhio soprattutto gli argomenti principali. L'ultimissima novità riguarda anche l'inserimento di un piccolo indicatore " che mostrerà il numero di risposte contenute nella relativa discussione. Questo dettaglio permetterà agli utenti di capire quante risposte sono collegate a un messaggio specifico, senza dover aprire la discussione", spiegano gli esperti di WaBetaInfo.

Cosa cambia sulle chat

Cliccando su questo indicatore, agli utenti verrà data la possibilità di aprire una nuova schermata che farà vedere tutte le risposte che si riferiscono al messaggio originale, quello quindi più gettonato e oggetto della discussione, con una vista più ampia e organizzata. Il motivo è presto detto: così facendo verrà semplificato il monitoraggio delle chat specialmente le conversazioni diventano lunghe o frammentate. "In questa nuova schermata, gli utenti non solo potranno leggere tutte le risposte, ma anche inviare direttamente una nuova risposta, che verrà automaticamente aggiunta alla stessa discussione. Questo garantisce continuità e mantiene i messaggi correlati ordinatamente raggruppati" .

Un processo più snello

A questo punto, anche se non si potrà star dietro per tutta la giornata alle conversazioni, con questa funzione non sarà più necessario scorrere l'intera cronologia della chat dove possono essere presenti decine o centinaia di messaggi più letti. Basterà aprire il thread e concentrarsi sulla discussione specifica. Ovviamente, questa funzione è pensata soprattutto per le chat di gruppo ma sarà pienamente operativa all'interno di ogni conversazione, anche quelle singole. " Quando più partecipanti rispondono allo stesso messaggio, i thread aiuteranno a evitare confusione organizzando le risposte in un unico posto", sottolineano gli esperti.

WaBetaInfo fa sapere che su WhatsApp, per il momento, questa funzione è in dirittura d'arrivo ma non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester, i primi ad usufruire

delle novità di Meta, i quali dovranno probabilmente aspettare le prossime settimane. Ecco perché oggi, pur con l'aggiornamento dell'ultima versione disponibile dell'app, la funzione non è ancora visibile a nessun utente.