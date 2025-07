Su WhatsApp arrivano i crediti per i messaggi: di cosa si tratta

Si tratta di una novità assoluta che WhatsApp sta per introdurre e riservata ad alcune aziende: è un programma prova con cui Meta offrirà mensilmente un determinato numero di crediti per poter inviare messaggi broadcast ai propri clienti.

Come funziona

Innanzitutto spieghiamo che grazie ai messaggi broadcast si può inviare lo stesso contenuto a più contatti contemporaneamente e ognuno di essi riceverà il messaggio come fosse una conversazione privata e non vedrà gli altri destinatari. Nel caso specifico, gli esperti di WaBetaInfo fanno sapere che questi crediti " consentiranno alle aziende di inviare messaggi broadcast aggiuntivi ai propri clienti senza dover sottoscrivere immediatamente un abbonamento a pagamento" .

Quanto dura la prova

Il programma per le aziende che decideranno di aderire a questa prova gratuita durerà sei mesi durante i quali WhatApp fornirà mensilmente lo stesso numero di crediti fino alla naturale scadenza del periodo di prova. In questo modo gli esperti del settore potranno valutarne l'efficienza e l'impatto sulle strategie di marketing e comunicazioni decidendo dopo 180 giorni se continuare a pagamento o se interrompere. " Questo programma di prova aziendale si applica esclusivamente ai messaggi broadcast, poiché la normale messaggistica individuale con i clienti rimarrà invariata e continuerà a funzionare normalmente", affermano gli esperti.

Gli obiettivi da raggiungere

Ogni giorno sono sempre di più gli utenti WhatsApp che controllano la sezione relativa agli Aggiornamenti dove, nel prossimo futuro, potranno anche avere sott'occhio servizi e prodotti che possono acquistare. Questa possibilità può davvero far gola a molte aziende per aumentare la loro clientela: con la nuova opportunità non ci saranno rischi per sperimentare i vantaggi della messaggistica broadcast con le nuove limitazioni. " La prova potrebbe aiutare le aziende a valutare se valga la pena abbonarsi a un piano a pagamento per estendere ulteriormente i limiti mensili di trasmissione. In alternativa, il periodo di prova potrebbe incoraggiare le aziende a esplorare metodi di comunicazione più scalabili e senza restrizioni, come gli aggiornamenti di stato o i Canali WhatsApp" .

Le limitazioni

WaBetaInfo spiega che il nuovo programma non è detto che sia disponibile ovunque in tutto il mondo ma che WhatsApp potrebbe renderlo disponibile solamente in alcuni Paesi o ad alcuni account che rientrano in determinati criteri e requisiti.

di modificare o interrompere il programma senza preavviso e a sua discrezione, anche per le aziende che hanno già accettato e aderito al programma di prova. Ciò significa che le aziende partecipanti devono essere consapevoli che la prova potrebbe terminare inaspettatamente".

Non solo, ma le condizioni e i termini potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento riservandosi il diritto "