WhatsApp, arrivano i pacchetti di sticker personalizzati. Cosa cambia

Altre novità in arrivo in casa WhatsApp: stavolta il team di sviluppatori della famosa piattaforma di messaggistica istantanea propone una nuova funzione che consentirà agli utenti di servirsi di sticker personalizzati, che saranno più facili da raggruppare e da gestire. Un altro passo in avanti per tenere vivo l'interesse verso il programma, reso sempre più colorato e accattivante.

I pacchetti sticker

Come anticipato dagli esperti del portale online Wabetainfo.com, nella nuova versione rilasciata per Android, ossia la 2.24.22.13 recentemente rilasciata sul Play Store di Google, è stata inserita una nuova funzione che garantisce ai suoi utenti dei pacchetti di sticker personalizzati. Gli sticker potranno essere raggruppati in modo tale da rendere il loro utilizzo più rapido e agevole.

Ad oggi, quando si deve scegliere uno stiker, magari per eliminarlo, bisogna prima selezionarli tutti quanti, prendendoli un per volta, per poi fare tap su elimina. Chiaramente più sticker vogliamo includere nella selezione, maggiore sarà il lavoro. Dei passaggi noiosi che il team di sviluppatori ha cercato di superare. Nella nuova versione di WhatsApp questi passaggi saranno maggiormente intuitivi. Si potrà infatti creare un pacchetto di stickers, per poi decidere di raggrupparli e gestirli insieme.

Ma come funziona? A quanto pare gli stickers potranno essere raggruppati, così da avere una migliore gestione. Si libererà sicuramente anche dello spazio e questo renderà WhatsApp maggiormente indipendente da piattaforme terze per la gestione degli stikers. Ogni pacchetto potrà essere ordinato e modificato a proprio piacimento, si potranno togliere o aggiungere nomi al gruppo, e gli stikers potranno essere inviati in serie. Il destinatario degli sticker avrà a quel punto facoltà di decidere di salvarli a sua volta.

Altre novità in arrivo

Non finisce qui, perhcé WhatsApp ha fatto sapere di avere tutta l'intenzione di intervenire anche sulla gestione dei contatti. Il team di sviluppatori mira a rendere l'inserimento del contatto in rubrica ancora più agevole. Prima di tutto lo si potrà fare anche da altri dispositivi, e non solo dal cellulare. Fino a questo momento, infatti, era indispensabile lo smartphone. Con la prossima versione, si potrà agire anche tramite WhatsApp Web.

" Finora, l'unico luogo da cui era possibile aggiungere contatti era il tuo dispositivo mobile, digitando un numero di cellulare o scansionando un codice QR. Presto potrai aggiungere e gestire i contatti comodamente dalla tua tastiera con WhatsApp Web e Windows, e più in là con altri dispositivi collegati ", si legge nel blog di WhastApp.

"Stiamo anche introducendo una nuova opzione per salvare un contatto solo su WhatsApp. I contatti WhatsApp sono l'ideale se condividi il telefono con altre persone o se desideri separare i contatti personali da quelli aziendali quando gestisci più di un account WhatsApp",

prosegue il comunicato.