Whatsapp vs XChat di Elon Musk, quali sono le differenze e quando sarà disponibile

Ascolta ora 00:00 00:00

Elon Musk pensa in grande, e il suo prossimo obiettivo pare proprio essere quello di sfidare WhatsApp, lanciando una sua personalissima piattaforma di messaggistica istantanea. Ecco dunque che si passa a parlare di "XChat", una piattaforma ovviamente legata al social X, e che permetterà ai suoi utenti di dialogare in tempo reale sia tramite messaggi vocali che con videochiamate. In sostanza, ciò che è già possibile fare con le piattaforme targate Meta.

Con XChat si potranno inoltre scambiare messaggi scritti, e inviare video, foto e gif. Tutto in perfetto stile piattaforma di messaggistica istantanea.

Non si tratta di sole voci. XChat è già realtà, tanto che alcuni utenti di X selezionati la stanno sperimentato in versione beta. Per adesso, dunque, si tratta di una prova, ma nei prossimi giorni, se tutto andrà come previsto, la nuovissima piattaforma verrà estesa a tutti. Dunque è solo questione di tempo.

Secondo alcune indiscrezioni che sono circolate, XChat si basa sul linguaggio di programmazione Rust, ed include un sistema di crittografia per mantenere la privacy degli utenti. In questo caso, rispetto a WhatsApp, parliamo di crittografica simile a quella Bitcoin. Questo è quanto è stato detto. Al momento non si conosce altro, e bisognerà attenere che la piattaforma sia a disposizione per poterne discutere approfonditamente. Oltre a ciò, sappiamo che XChat permetterà l'invio di messaggi effimeri, e la condivisione di ogni genere di file. Si potranno anche creare delle chat di gruppo, usare emoji e usufruire di tutta quella serie di servizi offerta da WhatsApp.

XChat sarà utilizzabile solo con la versione mobile, ne potranno beneficiare tutti, sia gli abbonati che gli utenti iscritti alla versione gratuita (anche se questi avranno delle limitazioni). Non è detto però che in fututo la stessa applicazione non sarà fruibile anche su computer. Le varie funzioni sono rapide e semplici da utilizzare. Per registrare un messaggio vocale basterà cliccare sull'icona che ricorda un'onda, collocata in basso a destra. Per inserire un'emoji sarà sufficiente fare doppio tap e scegliere l'immagine che preferiamo.

Anche le funzioni chiamata audio e video differiscono poco da quelle che già conosciamo su WhatsApp: basta accedere a una chat e le icone compariranno nella parte alta dello schermo. Messaggi effimeri, chiamate di gruppo e condivisione di alcuni file sembrano essere esclusivi per gli utenti a pagamento.