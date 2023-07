Essenzialità e funzionalità convivono in un contesto aggressivo e resistente

La linea Citizen Promaster può vantare, ormai, ben 34 anni di presenza sul mercato, essendo, peraltro, una delle più significative del brand giapponese e un riferimento indiscutibile nell'universo dell'orologio subacqueo e sportivo per estensione.

Il concept Promaster, comunque, affonda le sue radici ancora più lontano nel tempo, ossia nel 1956, con il modello Parashock resistente agli urti e nel 1959, con il Citizen Parawater, il primo diver della Casa nipponica (ricordiamo il test denominato «Trans-Pacific» e riguardante 130 Parawater, durato un anno, con gli esemplari immersi e legati a delle boe, e trascinati dalle correnti dell'Oceano Pacifico, dal Giappone fino alle coste nord-americane). Il primo Promaster ha visto la luce nel 1989 e, oggi, certamente, è dominante la sua immagine marinara, con implementazioni professionali di assoluto livello.

Tra di esse, va citata la versione «Orca», un Promaster Diver che fece il suo esordio sul mercato negli anni 2000-2006, così soprannominata a motivo dell'immagine dell'orologio nel suo complesso, per la sua dimensione e curvatura della cassa e, soprattutto, per le concavità in acciaio, in contrasto con il nero della lunetta girevole unidirezionale, a richiamare le caratteristiche del noto mammifero; e, poi, il fondello che riportava, serigrafata, la silohuette dell'orca e l'impiego del movimento Eco-Drive. L'attuale riedizione, da 46 mm, in acciaio e in acciaio IP antracite, rispetta, con coerenza, i dettagli che hanno reso famoso il modello, ovvero la sopradescritta lunetta graduata, la dimensione e forma degli indici (a riprendere quella delle concavità sulla ghiera), l'estetica corta della lancetta delle ore e, evidentemente, l'incisione dell'orca sul fondello (chiuso a vite, così come la corona): l'impermeabilità è garantita fino a 20 atmosfere.

Da non sottovalutare, in aggiunta, come si conviene ad un Promaster, le proprietà antimagnetiche e antiurto. Il quadrante nero (disponibile anche in blu con ghiera ton-sur-ton), protetto da vetro minerale, con indici e lancette trattati luminous, è animato dal movimento Eco-Drive, calibro E168, con una riserva di carica di 180 giorni ed una precisione di +15/-15 secondi al mese.

Il modello si adatta al polso con un bracciale a chiusura déployante e doppio pulsante di sicurezza, oppure con un cinturino in poliuretano nero costruito in modo da imitare la forma della pinna dorsale dell'orca. Il prezzo è di: 328 euro con bracciale; 288 euro con cinturino.