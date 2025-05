Europa al bivio, tra rischi e scelte. A Trento il Festival dell'Economia

Ascolta ora 00:00 00:00

Quale destino aspetta l'Europa, sempre più schiacciata dalla politica economica degli Stati Uniti di Donald Trump e sempre più bloccata dalla propria governance e burocrazia? Come affrontare il dilemma tra dazi e protezionismo o libero mercato? La montagna di debito pubblico travolgerà l'Eurozona? La strategia europea adottata per far fronte al disastro climatico sarà efficace? E il rebus dell'intelligenza artificiale troverà soluzione? La transizione verde andrà in porto in tempo utile? L'inverno demografico finirà per travolgere i sistemi di welfare? E la fuga dei talenti prenderà la via del ritorno a casa?

Sono queste alcune delle questioni che la XX edizione del Festival dell'Economia di Trento, in scena dal 22 al 25 maggio, affronterà nel tentativo di dare risposte e soluzioni. E lo farà con il contributo di alcune tra le menti più brillanti del mondo economico, accademico e politico a livello nazionale e internazionale.

Attesi per l'occasione 650 ospiti, tra cui sei premi Nobel, sedici ministri, un centinaio di relatori del mondo accademico, quasi cinquanta economisti nazionali e internazionali, oltre sessanta rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e altrettanti tra manager e imprenditori. Chiamate a intervenire in più di 300 eventi, queste personalità eccellenti offriranno il proprio punto di vista, accendendo il dibattito dell'iniziativa pronta ad aprire i battenti. Iniziativa che, realizzata in partnership dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, del Comune e dell'Università di Trento, si inserisce nel solco di un impegno rivolto ad analizzare le sfide dettate da uno scenario europeo e mondiale incerto e complesso, proponendo chiavi di lettura, punti di vista e soluzioni possibili.

Non a caso il tema dell'edizione in arrivo è «Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio». Un concetto semplice e diretto che solleva un'infinità di dubbi, quesiti e riflessioni, che per quattro giorni saranno al centro della scena, coinvolgendo in modalità diffusa tutta la città di Trento con lo scopo di intrecciare bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie.

Aperto e gratuito - previa registrazione su www.festivaleconomia.it - il Festival invita a seguire il palinsesto, che prevede numerosi appuntamenti in diversi format.

Dopo la cerimonia inaugurale, fissata per giovedì 22 maggio alle 18 e curata dal Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, ognuna delle quattro giornate inizierà alle 9.30 del mattino e vedrà l'alternarsi di keynote, speech, dialoghi e panel. A questi si affiancheranno gli eventi del Fuori Festival, con protagonisti i giovani, oltre agli appuntamenti educational e social per studenti, ai laboratori didattici per bambini, alle mostre per le famiglie e agli eventi serali per tutti, con spettacoli e concerti.

Un mix di appuntamenti pensato per una manifestazione che mira a unire l'anima accademica all'economia reale, l'economia dei territori a quella globale. Il tutto in un clima vitale e coinvolgente. E se queste sono le premesse, fanno ben sperare.