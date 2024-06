"Un azzeccagarbugli in delirio elettorale". Conte smascherato sui migranti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio in vista del voto di sabato e domenica per il rinnovo del parlamento europeo e i candidati, o i leader di partito, ne stanno approfittando per sparare le ultime cartucce. Giuseppe Conte ha deciso di non correre pr Bruxelles ma non manca di frequentare i salotti e di rilasciare interviste, e non per spiegare quale sia la visione d'Europa del suo partito, al di là delle posizioni assunte sul conflitto in Ucraina e in Medioriente. Ma per salire in cattedra e fare il professore dalla penna blu sulle idee elettorali degli altri. Un vizio che l'avvocato del popolo non ha mai perso e che si rinnova anche nell'ultima intervista concessa in tv, dove però ha rimediato l'ennesima smentita, numeri alla mano.

Il tema è quello dei migranti. Secondo Conte, il governo Meloni ha ripiegato su un accordo con l'Albania perché quello con la Tunisia sarebbe fallito. L'ha detto durante l'intervista a Otto e mezzo con Lilli Gruber, senza che nessuno facesse un contraddittorio alle sue parole in libertà. " L'accordo con l'Albania arriva dopo il fallimento di quello con la Tunisia. È uno spot elettorale ", ha accusato l'ex premier, secondo il quale si tratta di un " danno erariale ". Non la pensano così tutti i leader europei, anche socialisti, che da tempo seguono il progetto italiano in Albania e hanno avuto interlocuzioni con il ministro Matteo Piantedosi per replicare il modello anche negli altri Paesi. E in prima linea c'è la Germania di Scholz, che vorrebbe portare avanti un progetto simile. Anche perché, come hanno già sottolineato in tanti, non è che gestire la questione in Italia sarebbe più economica.

Ma, al di là di questo, il leader del Movimento 5 stelle parla di un fallimento degli accordi con la Tunisia: affermazione che viene smentita dai numeri che chiunque può consultare sul sito del ministero dell'Intero, aggiornato quotidianamente. " L'azzeccagarbugli del popolo Conte che dichiara il presunto fallimento dell'accordo dell'UE con la Tunisia, caldeggiato dal presidente Meloni, è veramente in delirio da campagna elettorale ", replica il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito. " Occorrerebbe spiegargli che questo accordo ha portato ad un calo dell'80% delle partenze e del 60% degli sbarchi in Italia ", prosegue l'onorevole, ricordando a Conte che " a fare un accordo simile ci avevano provato nel 2020 il suo ministro degli esteri Di Maio ed il suo ministro dell'interno Lamorgese ".

In quell'occasione l'Italia andò incontro a un fallimento su tutta la linea al contrario di quanto sta accadendo ora, come dimostrano i numeri ma anche l'interessamento dell'Unione europea.

Oggi, grazie a Meloni, gli sbarchi sono calati e con l'accordo con l'Albania è stata inaugurata una nuova stagione in Europa in quanto a politiche migratorie. Noi difendiamo i confini e proteggiamo le frontiere. Con loro solo il disastro

", conclude Kelany, che manda ko le argomentazioni del presidente del Movimento 5 stelle.