"Candidato da indipendente". Anche Sgarbi nelle liste FdI delle Europee

Queste sono le ultime ore a disposizione dei partiti per stilare e confermare le liste di candidatura alle prossime elezioni europee. I principali partiti hanno già definito i loro elenchi di rapprsentanti che vorrebbero mandare come rpapresentanti in Europa. Nelle liste di Fratelli d'Italia ha fatto la sua comparsa a sopresa anche Vittorio Sgarbi, tra gli ultimi nomi inseriti da via della Scrofa. Fino a pochi mesi fa, il critico d'arte era sottosegretario alla Cultura e ora ambisce a un posto a Bruxelles come eurodeputato. " Ho parlato con tutti i vertici del partito e firmato l'accettazione della candidatura, ma ancora non so in quale circoscrizione sarò candidato ", sono state le sue parole affidate all'agenzia LaPresse.

Con una nota successiva, quindi, Sgarbi ha conferma la sua candidatura come "indipendente" nelle liste di Fratelli d'Italia. " Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e vorrei lasciare alle spalle qualunque incomprensione avuta in passato con il ministro Sangiuliano che, come tutti i ministri del governo Meloni, sta ben lavorando e per il quale ho una antica stima e amicizia ", sono state le sue parole. Domani alle 20 scatterà lo stop nelle corti di appello delle cinque circoscrizioni elettorali (Milano per il nord-ovest, Venezia per il nord-est, Roma per il centro, Napoli per il sud e Palermo per le isole) e a quel punto si avrà l'indicazione della circoscrizione di candidatura del critico d'arte.

Quel che per ora è certo è che a guidare tutte le liste di Fratelli d'Italia ci sarà Giorgia Meloni, che ha deciso di impegnarsi im prima persona in questa campagna elettorale per ottenere quanti più voti possibili per il suo partito. Intanto, secondo i sondaggi Euractiv, basati sui dati di Europe Elects, Fratelli d'Italia è data al 28% e dovrebbe riuscre a conquistare 23 seggi. Un passo in avanti importante rispetto alle elezioni del 2019, quando ne aveva ottenuti 5 per poi arrivare a 10 dopo la Brexit.

Stando alle proiezioni, dovrebbe essere il partito italiano maggiormente rappresentato nel parlamento europeo, davanti al Partito democratico che di seggi potrebbe conquistarne 17, contro i 19 guadagnati nel 2019, che però ora sono ridotti a 14. Nel 2019 l'Italia spettavano 73 eurodeputati, saliti a 76 dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue.

Quest'anno il numero totale degli eurodeputati eletto in Europa è salito dal 705 a 720 ma per l'Italia, non essendoci aumenti demografici, è rimasto invariato a 76.