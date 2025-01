Casa Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

Beh, c'è da dire che è uno di quei rari casi in cui alla fine, sbagliando, hanno scelto la persona giusta nel posto giusto. Che in politica è comunque un risultato.

Forte di una certa esperienza nel ramo case, un lungo tirocinio sul campo svolto occupando alloggi e affini, titolare dell'immobiliare di famiglia «Salis&Randellis», Ilaria Salis, europarlamentare eletta nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata nominata membro della neonata Commissione Casa sulla crisi degli alloggi al Parlamento europeo. Bruxelles è quel luogo dove spesso finisce il senso logico e inizia quello del ridicolo.

Del resto, per un incarico del genere, difficile trovare qualcuno più idoneo di chi confonde il diritto ad avere una casa propria con il dovere di occupare quelle degli altri. Certe persone sono loro stesse metafore viventi. Talis pater, Salis filia. E noi, ingenui, che abbiamo sempre pensato che l'unico modo per avere una casa, a parte riceverla in eredità (l'ipotesi migliore), fosse lavorare per pagare il mutuo o l'affitto.

Domanda.

Ma è peggio la destra che, in Italia, fa entrare un pistolero in Commissione Difesa; o la sinistra che, in Europa, porta una squatter nella Commissione Casa?

E comunque, giusto per non rinunciare a un po' di retorica, portarsi certi politici in casa resta il modo migliore per far uscire i cittadini dalla politica.