"Ci sono due idee...". Avs candida Christian Raimo in Europa con Salis

Dopo Ilaria Salis, Avs ha candidato anche Christian Raimo, scrittore e insegnante noto per le sue polemiche in tv. È noto per le sue posizioni particolarmente estreme e tra i suoi ultimi "show" non si può certo dimenticare quello dello scorso 29 marzo quando, proprio schierandosi senza esitazione dalla parte della collega reclusa in Ungheria ha dichiarato: " Cosa bisogna fare con i neonazisti? Secondo me bisogna picchiarli, ha fatto bene ". E poi, solo qualche settimana prima, aveva portato in tv l'elenco degli "omicidi" delle forze dell'ordine. Ha partecipato a una imbarazzante manifestazione contro il ministro Giuseppe Valditara e nel 2022, mentre Giorgia Meloni formava il nuovo governo, dichiarava sui social: " Ministro dell'Istruzione e del Merito, da ora in poi sappi che io a scuola insegno solo storia militare per formare le truppe scelte che domani vi verranno ad assediare ".

Ora, Raimo va a ingrossare le fila delle liste di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, gli stessi che hanno portato in parlamento Aboubakar Soumahoro prima di ripudiarlo per le vicende giudiziarie della sua famiglia. " Sono candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra. Grazie a chi me l'ha proposto. Mi sono deciso in questi giorni, anche dopo la candidatura di Ilaria Salis. È evidente che ci sono due idee di Europa in gioco alle prossime elezioni: una antifascista, l'altra l'incubo che stiamo già vivendo ", scrive il professore nel lungo post in cui fa il suo annuncio di candidatura. Il tenore è sempre lo stesso, quell'antifascismo militante di chi senza fascismo non avrebbe altre frecce al suo arco. Un disco rotto per una certa parte politica che ha evidentemente stancato anche i loro stessi elettori, considerando il 3.6% che Avs ha raccolto alle elezioni del 2022.

È una lezione non richiesta quella di Raimo sui social, che sembra essere quasi una giustificazione davanti alla candidatura a fronte di quanto disse solo poco tempo fa, quando abbandonando la carica in un Municipio romano sostenne che lo faceva per seguire meglio ciò che amava di più: l'insegnamento. " Potrò essere eletto e dare forza alle battaglie a cui tengo, potrò aver soltanto dedicato due mesi alle lotte che mi sembrano fondamentali ora: nessun minuto dedicato a lotte collettive è sprecato. La lotta è davvero bella. La lotta, sempre amata ", conclude il professore al termine della sua arringa. E la possibilità di non elezione è effettivamente molto alta: per arrivare a Bruxelles, Avs dovrebbe ottenere almeno il 4% a livello nazionale. Impresa difficile per chi ha ottenuto il 3.6% alle politiche.

Salis e Raimo serviranno forse a racimolare qualche voto in più, sempre che gli elettori accettino le liste che stanno apparecchiando Bonelli e Fratoianni.