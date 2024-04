"È un compromesso ma anche un passo avanti". Giorgetti riferisce sul Patto di Stabilità

All'indomani del voto in plenaria sul Patto di Stabilità, che ha visto tutti i partiti italiani, tranne il Movimenti 5 stelle, astenersi, è Giancarlo Giorgetti a spiegare nuovamente il motivo di questa decisione intervenendo in replica in aula alla Camera sul Def. Il Patto votato ieri, ha dichiarato il ministro, " è sicuramente un compromesso, non è la proposta italiana, portata avanti ripetutamente dal sottoscritto in sede europea, che a noi sembrava coerente perché andava a premiare gli investimenti, e ahimè l'opposizione non arrivava dai sovranisti ".

Ma quando si è in 27 a discutere, ha aggiunto il ministro, " bisogna riuscire a ottenere quello che è possibile e ragionevole ". Tuttavia, nonostante sia un compromesso, ha proseguito Giorgetti, " quello che è stato ottenuto è sicuramente un passo in avanti rispetto alle regole di bilancio che sarebbero entrate in vigore a partire dal prossimo anno ".

E questo concetto è stato sottolineato anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che in conferenza nella sede nazionale di Forza Italia ha voluto ribadire come " l'astensione non è un voto contro ma una posizione per migliorare il Patto ". Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento, ha elogiato il lavoro che sta conducendo il governo Meloni da un anno e mezzo a questa parte, da quando è salito a Palazzo Chigi in un contesto geopolitico ed economico non certamente favorevole. Quello che sta facendo l'esecutivo, ha dichiarato il ministro dell'Economia, " ha meritato la fiducia, prima di tutto in democrazia quella del popolo, che mi sembra ci sia vedendo i risultati elettorali. Poi del Parlamento, e mi sembra ci sia. È molto importante anche la fiducia dei mercati, che abbiamo meritato ".