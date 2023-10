"La deomogenizzazione va avanti, la sostengo col mio lavoro". Così il fondatore di una Ong sulle società multietniche

I Verdi tedeschi non sono intenzionati a retrocedere dalle loro posizioni sul finanziamento alle Ong. Ignorano la presa di posizione dell'Italia, che rivendica il diritto alla propria sovranità decisionale su chi deve o non deve entrare sul territorio di competenza e ignorano anche gli allarmi dell'opposizione tedesca sull'inadeguatezza di tali comportamenti. " Quello che sta accadendo qui è che si stanno salvando vite umane, e questa è la cosa giusta da fare. (…) Ed è giusto sostenere chi lo fa ", ha dichiarato Ricarda Lang, leader dei Verdi al governo tedesco, definendo "un'assurdità" la difesa dell'Italia fatta da Johann Wadephul, deputato dell’opposizione di centrodestra della CDU/CSU.

Nel patto dei migranti sul quale è stato raggiunto l'accordo in Europa è stato eliminato l'emendamento sulle Ong proposto dalla Germania, che Giorgia Meloni aveva definito come " un passo indietro " nella lotta contro le migrazioni irregolari. Ma intanto il governo tedesco continuerà a finanziare con fondi già stanziati di 2milioni di euro l'anno le Ong dei migranti che operano a terra e in mare. Si appellano al dovere di soccorso di persone in difficoltà ma non mettono in evidenza che quelle persone sui barchini sono naufraghi già prima di prendere il mare. Il diritto internazionale, infatti, è stato redatto per i salvataggi in mare in caso di incidenti e di eventi. Ed è sfruttando il buco che le Ong si inseriscono per fare dei recuperi di migranti in mare il loro core-business. Anche perché, va ricordato, l'equipaggio che opera a bordo delle navi è regolarmente retribuito.