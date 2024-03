Follia Ue: ora pubblicizza il velo islamico pure per le bambine

L'inclusione a tutti i costi è solo controproducente, ma qualche solone non l'ha ancora capito. Da diverso tempo parliamo dell'ossessione dell'Ue nei confronti del velo islamico, sponsorizzato in chiave positiva e non per quel che è e rappresenta, ossia uno strumento di oppressione. Una linea integralista, che non ammette deroghe e nemmeno buonsenso, nonostante i fatti di cronaca: evidentemente per l'Ue è più importante il multiculturalismo di facciata. L'ultima promozione del velo islamico è avvenuta sui social, ma c'è un dettaglio in più che non può passare inosservato: questa volta l'hijab viene indossato dalle bambine.

Il profilo X della direzione generale della Commissione europea per il partenariato internazionale ha pubblicato un post dedicato all'uguaglianza di genere, all'emancipazione delle ragazze e al diritto all'istruzione nelle aree colpite dalla crisi nel mondo. Ebbene, per affrontare l'argomento sono state utilizzate le immagini di tre bambine: due di loro hanno il velo. Follia allo stato puro, l'ennesima. Anziché lanciare un messaggio di libertà e di emancipazione, viene condivisa una testimonianza di sottomissione: anche le bambine devono indossare il velo. Ma le talebane anti-patriarcato in questo caso stanno in silenzio.

"Purtroppo non è la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima" , l'amara considerazione di Silvia Sardone. Il velo islamico era già comparso per la conferenza sul futuro dell'Europa, per la giornata dei diritti dell'infanzia, per l'evento europeo della gioventù e anche in comunicazioni sull'ecologia e sullo sport, ma non solo ha evidenziato l'europarlamentare della Lega: "Come dimenticare lo spot del Consiglio europeo con lo slogan 'La bellezza è nella diversità come la libertà è nell’hijab'. Non si capisce inoltre perchè, se lo scopo è segnalare varie culture e religioni, si punta sempre a simboli solamente della religione musulmana e non per esempio quella induista o ebraica" .

La Sardone ha puntato il dito contro un'Ue che si è clamorosamente sottomessa alle comunità islamiche, come testimoniato da queste campagne che lanciato "messaggi sbagliatissimi" sull'hijab.

"pensando alle battaglie delle donne iraniane o alle violenze che subiscono molte ragazze, anche in Europa, che non vogliono portarlo": "Farò subito un'interrogazione per segnalare questa ennesima scelta che va contro i diritti delle donne e delle bambine"

Transforming education for all



Together with @EduCannotWait, we are advancing gender equality and empowering girls and women in crisis-affected areas worldwide.



We continue to work for every child's right to education, leaving no one behind.#222MillionDreams pic.twitter.com/LFgh1ZOHpO — EU International Partnerships (@EU_Partnerships) March 27, 2024

Per la politica del Carroccio si tratta di un controsenso assoluto