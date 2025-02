Morto Frits Bolkestein, l'ideatore di una delle direttive Ue più discusse

Ascolta ora 00:00 00:00

Frits Bolkestein, ex commissario europeo al Mercato Interno, autore della famosa direttiva che prevede la liberalizzazione dei servizi, è morto oggi all'età di 91 anni in Olanda nella casa di riposo Rosa Spier, dove viveva dal 2022.

Bolkestein dal 1990 al 1998 è stato leader del partito di centrodestra Vvd (Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia), lo stesso dell’ex primo ministro Mark Rutte. Fu tra i primi politici olandesi a mettere in discussione il multiculturalismo e a sostenere una visione meno "aperturista" in materia di immigrazione. All'epoca il suo assistente e “ghostwriter” era Geert Wilders, oggi leader dell’estrema destra olandese e leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), il partito più votato alle ultime elezioni di novembre del 2023.

Bolkestein, commissario europeo al Mercato Interno quando alla guida della Commissione Europea c'era l'italiano Romano Prodi, è divenuto noto anche in Italia per aver ideato la direttiva 006/123/CE, che ha rivoluzionato il mercato interno dell'Unione presentata da Bruxelles nel febbraio 2004 e approvata nel 2006, due anni dopo la fine del suo mandato. Un provvedimento che avrebbe dovuto facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea, ma il testo ricevette molte critiche da parte di alcune categorie di lavoratori secondo le quali avrebbe causato dumping sociale, stimolando una corsa al ribasso su tutele sociali, diritti dei lavoratori e il livello delle retribuzioni. In Italia, la direttiva Bolkestein è diventata terreno di scontro tra Roma e Bruxelles per quanto riguarda le concessioni balneari. Oggi, però, proprio Assobalneari Italia, aderente a Federturismo Confindustria, e La Base Balneare con Donnedamare hanno espresso il loro "profondo cordoglio" per la morte dell'ex commissario Europeo. Le due Associazioni balneari lo hanno ricordato in particolare "per la sua testimonianza al Parlamento Italiano, quando, di fronte ai parlamentari, spiegò come l'accanimento contro i balneari italiani non avesse nulla a che vedere con lo spirito della direttiva", la quale "è stata - e continua ad essere - strumentalizzata a favore degli interessi di chi vuole favorire grandi multinazionali e investitori a svantaggio di un settore che, oggi, dà lavoro a 30 mila famiglie e 300 mila occupati e rappresenta l'eccellenza del turismo Made in Italy". Anche Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani, ha reso omaggio all'ex commissario europeo, la cui direttiva "in Italia serviva e serve come l'aria, e che tuttora è fonte di ispirazione per le nostre lotte quotidiane sulla concorrenza e la libertà".

Hallissey ha concluso: "Dalle spiagge ai taxi, fino agli ambulanti: grazie commissario Bolkestein per averci dato lo strumento per provare a togliere le incrostazioni che ostacolano l'economia italiana e limitare il potere delle corporazioni".