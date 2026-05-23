Giorgetti insiste: piccoli passi verso la flessibilità Ue

Giancarlo Giorgetti sceglie la linea della prudenza e del lavoro paziente nei negoziati europei sulla flessibilità di bilancio. A margine dell'Ecofin di Nicosia, il ministro dell'Economia ha spiegato che sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo «lavoriamo giorno per giorno» e che, per ora, ci sono soltanto «stime» sul ritorno del rapporto deficit/Pil sotto il 3%

già dal 2026. Ma il confronto con Bruxelles prosegue e il titolare del Tesoro lascia intendere che qualche apertura stia emergendo. Parlando del commissario europeo Valdis Dombrovskis, Giorgetti ha ironizzato dicendo che «ha il passo dell'alpino lettone» e che ormai «parlo più con lui che con Crosetto». Il riferimento è alla richiesta di utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per la difesa anche contro il caro energia.

«Abbiamo fatto una proposta

di buon senso», ha spiegato, consapevole che serviranno «giorni o magari qualche settimana». Intanto il governo lavora a «un mix», tra revisione del Pnrr e altre risorse con l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese.