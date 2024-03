"Il governo ci sostenga". Ecco chi c'è dietro tutte le Ong tedesche bloccate dall'Italia

In Italia ci sono attualmente 3 navi Ong, tutte battenti bandiera tedesca, sottoposte a fermo amministrativo in porto per la violazione del decreto Piantedosi: Humanity 1, Sea-Watch 5 e Sea-Eye 4. Quest'ultima è la prima che, da quando è entrato in vigore il decreto, ha subito il fermo di 60 giorni in conseguenza di una violazione ripetuta. Il prossimo fermo comporterà la confisca del mezzo. Tutte e 3 le navi Ong navigano sotto l'egida dell'alleanza United4Rescue, il cui presidente è Thies Gundlach, compagno di Katrin Göring-Eckardt, esponente di spicco dei Verdi in Germania, nonché vicepresidente del Bundestag. In passato, dal 2009 al 2013, è anche stata presidente del Sinodo della Chiesa evangelica in Germania.

Un elemento, questo, non secondario, in quanto, come dichiarano apertamente gli equipaggi delle navi attualmente ferme nei porti italiani in un comunicato congiunti, l'alleanza United4Rescue è " sostenuta dalla Chiesa evangelica e da oltre 900 partner ". Una rivendicazione forte da parte delle organizzazioni, come se questo fosse un elemento in più per accreditare la loro azione nel Mediterraneo davanti al decreto Piantedosi. Un altro elemento utile a capire come si muovono queste organizzazioni, facenti parte tutte della stessa alleanza, riguarda i finanziamenti che il parlamento (proprio il Bundestag) ha elargito alle Ong, che poi sono stati confermati dal governo. Sia la Ong Humanity che Sea-Eye hanno ricevuto lo scorso fine anno un corposo versamento nelle proprie casse da parte delle istituzioni tedesche. Ma andando a ritroso si scopre che gli 8milioni di euro stanziati fino al 2026 dal Bundestag sarebbero dovuti andare a pioggia nelle casse di United4Rescue, che li avrebbe poi distribuiti ai membri dell'alleanza. Ma in Germania si accorsero in tempo del grave conflitto di interessi.