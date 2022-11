"Nepotismo". Ecco chi è il "furbetto" che si fa finanziare la ong dalla Germania

È diventata un caso in Germania la vicenda relativa al finanziamento dell'associazione United4Rescue, la stessa per intenderci che a breve metterà in mare la nave umanitaria Sea Watch 5. La commissione bilancio del parlamento tedesco, infatti, nei giorni scorsi ha approvato lo stanziamento di due milioni di euro all'anno fino al 2026 a favore dell'Ong.

La Bild però ha messo in luce un possibile caso di conflitto di interessi tutto politico. Il presidente di United4Rescue, Thies Gundlach, è il compagno di Katrin Göring-Eckardt, personaggio di spicco dei Verdi e vice presidente della Camera bassa del parlamento tedesco.

Il “caso” United4Rescue

L'approvazione del finanziamento a favore dell'associazione era già oggetto di dibattiti politici. E non è passata inosservata anche in Italia, visto che ha avuto per oggetto lo stanziamento di fondi a favore di una delle reti Ong più attive nel Mediterraneo centrale.

Due milioni di Euro all'anno girate all'associazione tedesca non costituiscono solo un importante aiuto finanziario, ma soprattutto un significativo riconoscimento politico. La Spd, partito del cancelliere Scholz, ha parlato della necessità di aiutare le Ong. Lars Cancelleri, responsabile delle politiche migratorie della Spd, ha parlato di “missioni private importanti per salvare vite ma che devono diventare superflue”.

Nelle scorse ore il caso è tornato a essere dibattuto sulla scia di quanto messo in evidenza dalla Bild. In un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco, è stato sottolineato come il presidente dell'Ong finanziata è il compagno di uno dei voti più popolari dei Verdi, partito che sostiene la maggioranza.

Thies Gundlach è partner infatti da diversi anni di Katrin Göring-Eckardt. Quest'ultima su Twitter nei giorni scorsi è stata tra le più entusiaste del finanziamento ottenuto da United4Rescue. “ Sono molto contenta – ha scritto – che sia stato possibile sostenere la Ong con il bilancio federale ”. La Bild si è quindi concentrata su un possibile conflitto di interessi.

Katrin Göring-Eckardt non è una parlamentare di secondo piano. È tra i leader dei Verdi ed è quindi un esponente di spicco della maggioranza. Non solo, ma dallo scorso anno ricopre anche il ruolo di vice presidente del Bundestag, la Camera Bassa del parlamento tedesco.

I Verdi hanno fatto quadrato attorno la vicenda. Sven-Christian Kindler, portavoce per la politica di bilancio del partito, ha dichiarato l'inesistenza di conflitto di interessi in quanto Katrin Göring-Eckardt non è membro della commissione bilancio e non ha quindi votato il finanziamento. “Non ho avuto alcun contatto con Göring-Eckardt per la decisione della commissione di bilancio di finanziare United4Rescue" ha dichiarato Sven-Christian Kindler.

Opposizione all'attacco: "Si tratta di nepotismo"

Ma dall'opposizione guidata dalla Cdu, il partito cristiano democratico, non la pensano in questa maniera. “ Questo pone la proposta in una luce significativamente diversa e sposta chiaramente l'impegno della coalizione semaforo verso il nepotismo ”, ha dichiarato il deputato Carsten Körber.