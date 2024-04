"Un grande onore". Schlein lancia Cecilia Strada come capolista alle europee nel Nord-Ovest

Elly Schlein, dal palco de "La Repubblica delle idee", in corso a Napoli ha lanciato la candidatura alle prossime elezioni europee di Cecilia Strada. " Sono le ultime ore di valutazione, che sto facendo anche io. Ho chiesto a Cecilia Strada di guidare la lista al Nord-Ovest. È un grande onore che abbia accettato. Sono molto contenta di come piano piano il Pd apre e mette insieme le migliori energie ", ha dichiarato il segretario del Partito democratico.

Il ruolo di capolista del nord-ovest pare sia stato offerto in prima istanza all'ex ministro Andrea Orlando, che avrebbe rifiutato. " Ringrazio la segretaria nazionale che mi ha offerto di guidare la lista nel nord-ovest, credo sia un onore grandissimo. Però ritengo che sia giusto che continui con il lavoro che mi ero impegnato a fare quando mi sono candidato capolista in Liguria alle elezioni politiche cioè quello di ricostruzione territoriale, di presenza e di iniziativa politica ", ha dichiarato Orlando in una assemblea del partito a Genova

Schlein ha lasciato la porta aperta anche alla sua possibile candidatura con le sue parole ma tutto dovrà essere concluso entro domani. " Stiamo lavorando, domani avremo la direzione in cui approveremo le liste ", ha spiegato. Secondo gli esperti, avendo candidato Stefano Bonaccini, difficilmente lei scenderà in campo in prima persona. Il rischio di sfidare indirettamente Giorgia Meloni è troppo alto per il segretario dem, che in caso di debacle dovrebbe fare i conti con il partito. " Care e cari emiliano romagnoli, oggi ho deciso di rivolgermi direttamente a tutti voi, la segretaria del mio partito Elly Schlein mi ha chiesto di candidarmi nella circoscrizione Nord Est della quale fa parte l'Emilia Romagna, alle prossime elezioni Europee, ringraziandola ho deciso di accettare ", sono state le parole del presidente della Regione.

La candidatura a Bruxelles come capolista, che significa elezione pressoché sicura per Bonaccini, implicitamente libera la casella di presidente della Regione Emilia Romagna, in quanto i due ruoli non sono compatibili. Secondo le previsioni, le nuove elezioni si dovrebbero tenere il prossimo novembre. Bonaccini e Strada, rispettivamente per il nord-est e il nord-ovest si uniscono a Lucia Annunziata, candidata per il Sud. Se il segretario dovesse candidarsi, lo farebbe nella circoscrizione di centro come capolista.

Ma in caso di rinuncia, dovrebbe esserea guidare la lista di centro.