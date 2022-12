"Diritti non negoziabili". La foto invecchiata male di Schlein con Panzeri

Lo scandalo sulla sospetta corruzione del Parlamento europeo si sta allargando a macchia d'olio anche a seguito delle rivelazioni di uno degli arrestati che sta collaborando con gli investigatori. A quanto si apprende sarebbe Francesco Giorgi, ex collaboratore di Antonio Panzeri e ora assistente di Andrea Cozzolino, parlamentare del Pd esterno all'indagine. Il Qatargate coinvolge soprattutto la sinistra europea ma, in particolare, quella italiana, tanto che in Belgio di parla di "Italian job" o "Italian connection".

Antonio Panzeri è un esponente di spicco del Pd lombardo e, come ha fatto notare Gad Lerner a Cartabianca, difficilmente ci si dimenticherà il suo nome. Sembra essere lui, con la sua Ong, il cuore dello scandalo del Qatargate. Questa vicenda fa talmente male al Pd che non ci sono ancora stati commenti davvero ficcanti da parte degli esponenti dem: tra silenzi e frasi a mezza bocca, il Partito democratico è in forte imbarazzo. E lo è anche Elly Schlein, il nuovo che avanza o che il vecchio che torna, a seconda dei punti di vista. Quello che dovrebbe essere il volto del rinnovamento del Partito democratico, candidata alla segreteria del Pd e sostenuta dalla corrente di Dario Franceschini, è protagonista di uno scatto proprio in compagnia di Antonio Panzeri.

I nostri diritti non sono negoziabili... per meno di 600.000 euro!

Nella foto un Panzeri in ottima forma (l'ex deputato PD arrestato in flagranza di reato con sacchi di banconote in casa) e la candidata alla segreteria del PD Elly Schlein.

Quando si dice : "foto invecchiate male" pic.twitter.com/UqNzlEfVBX — Susanna Ceccardi (@SusannaCeccardi) December 13, 2022