Si tratta sulle nomine Ue. Meloni vede Orban e Morawiecki

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader ungherese Viktor Orban si sono incontrati nell'hotel Amigo, nel pieno centro di Bruxelles. " L'incontro con Meloni è andato bene, vanno sempre bene. La cooperazione con l'Italia è sempre buona ", ha dichiarato il primo ministro di Budapest, che non si è sbottonato su una possibile rielezione di Ursula von der Leyen al vertice della Commissione europea. " E' troppo presto per dire qualsiasi cosa sulle nomine. Dopo la cena di oggi avremo più informazioni, tutto è fluido in questo momento ", ha commentato, facendo riferimento all'incontro informale tra i leader dell'Unione durante il quale si discuterà sulle nomine apicali.

All'Amigo si è recato anche Mateusz Morawiecki, vicepresidente del Pis, ex primo ministro polacco e aderente al Ppe (Partito popolare europeo). Dopo il suo incontro con il premier Meloni, gli è stato chiesto se secondo lui von der Leyen riuscirà ad ottenere un secondo mandato. " Vedremo ", ha risposto. La situazione a Bruxelles, dunque, è ancora incerta. Oltre ai negoziati per le nomine, infatti, si preannunciano anche scontri interni ai vari gruppi dell'europarlamento.

In particolare, gli 11 seggi del partito Fidestz di Orban fanno gola all'Ecr (Conservatori e riformisti europei), guidati proprio dal primo ministro italiano. Johan Van Overtveldt, deputato di punta degli indipendentisti fiamminghi, ha però dichiarato che un ingresso della formazione del primo ministro ungherese nel gruppo " è una linea rossa ". La delegazione belga è molto preziosa per i Conservatori e ha permesso loro di assicurarsi la presidenza della commissione Bilanci nella scorsa legislatura.

Per quanto riguarda il Ppe, invece, Ursula von der Leyen potrebbe essere "tradita" dai 6 rappresentanti dei Repubblicani francesi, che stanno vivendo momenti di tensione dopo la decisione del loro leader Eric Ciotti di allearsi con il Rassemblement national di Marine Le Pen e che a marzo avevano espresso voto contrario alla nomina dell'attuale leader della Commissione a capo del Ppe durante il congresso di Bucarest. Rimane ancora in sospeso il voto dei 20 deputati del Pis polacco.

Nel 2019, l'ex partito di governo di Varsavia aveva espresso in blocco un parare favorevole sull'elezione di von der Leyen al vertice di Palazzo Berlaymont, ma che questa volta potrebbe cambiare lato della barricata. I leader dei popolari si sono incontrati in un albergo di Bruxelles , vicino al quartiere comunitario dove si trovano Parlamento, Consiglio e Commissione.