"Maledetti". I migranti contro il memorandum di Tunisi: le chat dell'odio

Nelle ultime ventiquattr'ore in Italia sono arrivati 1.450 migranti: numeri eccezionali che stanno mettendo a dura prova il sistema di accoglienza del nostro Paese. A subire, come sempre, la maggior pressione è l'isola di Lampedusa, dove solo nelle ultime ventiquattr'ore sono arrivati 1.150 migranti, che hanno portato a oltre 2.600 il numero di presenze all'interno dell'hotspot. I pre-riconoscimenti proseguono senza sosta sull'isola, dove il sistema introdotto dal nuovo prefetto di Agrigento sta dimostrando tutta la sua efficacia superando quota 750 quotidianamente, quasi il doppio rispetto al passato. Questo agevola le operazioni di trasferimento e alleggerimento della struttura, da dove oggi partiranno oltre 1.100 persone.

Ma i piani del governo sono di più ampio respiro e l'obiettivo è quello di fermare le partenze o, comunque, rallentarle, lavorando in cooperazione con i Paesi di origine. In questo modo si raggiungono diversi target: togliere il traffico di clandestini dalla rete dei trafficanti illegali, evitare morti in mare, gestire con criterio gli ingressi di immigrati in Europa attraverso i flussi regolari. In quest'ottica è stato firmato il Memorandum di Tunisi tra l'Europa, con rappresentanti Giorgia Meloni, Mark Rutte e Ursula von der Leyen, e il presidente tunisino Kais Saied. L'impegno dell'Europa è di versare 100 milioni di euro in finanziamenti per il Paese come base per un partenariato " che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria ". Così ha spiegato Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta seguente alla firma del memorandum, che ha visto l'Italia protagonista per il raggiungimento del risultato.