Marine Le Pen sarà ospite a Pontida: "Con Salvini per combattere per la libertà"

Marine Le Pen sarà a Pontida. Il leader del Rassemblement National, partito francese, ha raccolto l'invito che Matteo Salvini ha annunciato questa mattina sulle colonne del Giornale nell'intervista di Stefano Zurlo. " Mi ha appena inviato un video che domani mattina (oggi per chi legge, ndr) posterò sui social per spiegare ai nostri militanti e amici il suo arrivo ", ha detto il leader della Lega mentre dalla fiera del Levante si dirigeva a Silvi Marina per la festa del partito.

Detto, fatto. Questa mattina tramite i social Salvini ha diffuso la breve clip della Le Pen che conferma la sua presenza al raduno nazionale del Carroccio che si tiene ogni anno nel "pratone" della località bergamasca. " Con Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, credo possa darci un valore aggiunto ", ha aggiunto nell'intervista, sottolineando come l'obiettivo di questa alleanza, che dura da anni, sia uno: " Qui dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla Sinistra che ci impone l'auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini ".

Nel video, una sorridente Le Pen annuncia: " Cari amici italiani, è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre, invitata dal mio grande amico, Matteo Salvini ". Il leader del partito francese ha poi aggiunto: " Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli e delle nostre nazioni. Ma non vi aggiungo altro. Ci vediamo il 17 ". La corsa per le elezioni europee è ormai entrata nel vivo e il prossimo giugno gli elettori saranno chiamati a decidere che imprinting dare all'Unione europea nei prossimi anni.