"Meloni ha le mani sporche di sangue". L'insulto choc della sinistra europea

“Giorgia Meloni ha le mani sporche di sangue” . Sonja Giese, portavoce del gruppo La Sinistra al Parlamento europeo, nella conferenza stampa in vista della sessione plenaria a Strasburgo, ha attaccato durante il presidente del Consiglio italiano. E non solo.

L’europarlamentare di estrema sinistra ha attaccato anche Manfred Weber e i conservatori europei che “in questo Parlamento stanno stringendo quella mano nella speranza di ottenere benefici dopo le elezioni europee" . La Giese, a nome del gruppo de La Sinistra, ha chiesto un dibattito sulla ricerca e il salvataggio dei migranti "dopo che oltre 70 persone sono morte sulle coste italiane". "Questo naufragio mortale non è altro che il risultato della linea dura italiana associata con gli ostacoli dell'Ue alla migrazione legale e la chiusura delle rotte più sicure" , ha aggiunto la portavoce riferendosi ai fatti di Cutro. "Sotto il governo Meloni salvare vite è diventato un comportamento criminale. Chi è al potere fa accordi sporchi con Paesi terzi per tenere la gente a distanza dal territorio europeo" , ha proseguito Giese che ha concluso chiedendo che l’Ue si adoperi “per garantire percorsi legali e sicuri”.

Immediatamente è arrivata netta e dura la condanna per le parole della Giese da parte di Ecr, il gruppo dei conservatori europei al quale appartiene anche Fratelli d’Italia. “Si tratta di una violenza verbale inaccettabile e falsa" in quanto il Presidente del Consiglio italiano non può essere ritenuto responsabile "di una tale tragedia che tutti sappiamo essere stato un terribile incidente", si legge in una nota a firma del copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, del capodelegazione, Carlo Fidanza, e dell'eurodeputato di Vincenzo Sofo. I tre esponenti di Fratelli d’Italiano ricordano “alle sinistre italiane ed europee che negli ultimi dieci anni, molti dei quali sotto i loro governi, ci sono stati ben 26mila morti in mare, compresa la strage di migranti a Lampedusa, con il governo presieduto da Enrico Letta” . I tre meloniani chiedono, dunque, alle opposizioni di abbassare i toni e, anzi, di favorire il dialogo così da “impedire che tali tragedie si possano ripetere”. “ Le vergognose parole pronunciate dalla portavoce di the Left sono figlie non soltanto di un radicalismo ideologico che fa spavento, ma – concludono Procaccini, Fidanza e Sofo - anche della disinformazione che parte dal nostro Paese e che poi esplode con questa violenza a livello europeo, e infine di una politica che non avendo proposte specula sulle tragedie come quella di Cutro".