"Mi sto confrontando con Piantedosi". Il ministro tedesco guarda con interesse al patto Italia-Albania

Mentre le opposizioni nel nostro Paese cercano in tutti i modi di delegittimare l'azione del governo in materia di migranti, l'Europa guarda con grande interesse al patto tra Italia e Albania per delocalizzare le operazioni di frontiera. Anche i socialisti di Spd, partito del cancelliere Olaf Sholz, sembrano intenzionati a perseguire la stessa strada intrapresa dall'Italia. Il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha detto di seguire " con interesse " l'evoluzione del progetto italo-albnese, a differenza di quello inglese.

" È un modello interessante su cui mi sto confrontando con il mio collega italiano ", ha proseguito il ministro tedesco, svelando che tra i due Paesi c'è un costante dialogo e collaborazione sulla questione, anche in ragione di un adeguamento del progetto affinché possa essere funzionale anche su scala europea. Intanto, sono già 14, oltre all'Italia, i Paesi che hanno chiesto alla Commissione europea di impegnarsi per creare un progetto che sia simile a quello italiano per contrastare l'immigrazione irregolare in Europa. L'interlocuzione tra Faeser e Piantedosi non è l'unica, sono diversi i ministri che stanno seguendo da vicino il lavoro fatto dall'Italia.

Meloni, intervistata su Rai3, ha confermato che il progetto sta andando avanti, che i lavori proseguono, e che " sarà operativo tra non molto, vogliamo fare le cose per bene perché è un progetto strategico, se funziona può davvero cambiare di molto la politica della gestione europea della migrazione ". Tutto questo mentre l'opposizione cerca di creare attriti tra il governo italiano e quello albanese, facendo trapelare indiscrezioni inesistenti su Edi Rama. " Se dovessi tornare cento volte sui miei passi cento volte farei l’accordo sui migranti con l’Italia e con nessun altro Paese. Non ho cambiato idea ", sono state le parole del presidente albanese, che ha sempre dimostrato forte stima nei confronti del governo Meloni e del suo leader.

Nell’intervista rilasciata al settimanale tedesco Stern, Faeser ha sottolineato che è molto importante continuare a concentrarsi su una migliore protezione delle frontiere esterne e su procedure più rapide, come previsto dalla riforma della legge sull’asilo dell’Ue. Il governo tedesco sta attualmente esaminando se e in quali circostanze le procedure di asilo nei Paesi terzi sarebbero legalmente possibili.

Quale Stato sarebbe effettivamente disposto ad accogliere un numero maggiore di rifugiati? Quale Paese garantirebbe la sicurezza di queste persone e, se respinti, li rimpatrierebbe? E tutto questo nel rispetto dei diritti umani

Ma la domanda centrale resta: "", è il ragionamento del ministro tedesco, in considerazione del fatto che l'Albania non può sottoscrivere, per ragioni di sostenibilità, più di un accordo.