Immigrazione, sicurezza e bilancio: ecco la ricetta Meloni per Ue (e Nato)

Bilaterale a 360 gradi in Lettonia tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Paese baltico, Arturs Krisjanis Karins. " Ci sono molte materie sulle quali ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda, a partire dall'Ucraina, che sarà al centro del vertice Nato di Vilnius. Italia e Lettonia hanno posizioni identiche, abbiamo sostenuto e sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi ", ha dichiarato il primo ministro italiano durante le dichiarazioni congiunte.

L'Ucraina è stato uno dei temi centrali dell'incontro tra i due presidenti di governo ma non l'unico. Krisjanis Karins e Meloni hanno affrontato anche il nodo dell'immigrazione, che vede l'Italia in prima linea per trovare un accordo comune con l'Europa per contrastare gli ingressi illegali. " In tema migrazione ci siamo trovati d'accordo. La Lettonia ha confini esterni dell'Ue, ragionare di movimenti primari invece che discutere di quelli secondari è più facile ", ha proseguito il premier, sottolineando che " la gestione della migrazione per essere affrontata in maniera unanime deve essere gestito dall'origine. Perché siamo nazioni diverse. Se insieme lavoriamo per fermare l'immigrazione illegale, dando pari diritti a chi viene a vivere da noi quando i flussi vengono governati, è il modo migliore per affrontare questa materia ".

Come ha sottolineato la stessa Meloni, sono diversi i punti sui quali i due Paesi convergono e la visita di Meloni ha messo le basi per un rapporto ancora più intenso con il Paese baltico: " Erano 25 anni che un presidente del Consiglio italiano non veniva a Riga in visita ufficiale, sono molto contenta di aver sanato questa lacuna e ho invitato il primo ministro a Roma. Ci sono molte materie su cui siamo sulla stessa lunghezza d'onda ". A livello commerciale, Italia e Lettonia hanno incrementato l'interscambio del 30% e possono fare ancora di più, spiega il presidente del Consiglio, sottolineando la volontà di intensificare i rapporti.

" Sul fronte dell'economia, siamo di fronte ad importante scelte economiche di resilienza sue catene e tutela delle imprese. Per noi è fondamentale il ruolo che diamo alle spese in investimenti ", ha spiegato Meloni, sottolineando che questi investimenti riguardano soprattutto: " Difesa, transizione digitale e ambientale ". Questi temi sono fondamentali nella discussione europea e non si possono trattare come tutti gli altri, ha spiegato Meloni, aggiungendo che " gli investimenti danno un moltiplicatore che la spesa corrente non dà e quindi non si possono considerare come se fossero la stessa cosa ".