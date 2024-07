"Viola la legge". "Fate disinformazione": scontro totale tra Musk e l'Ue

Botta e risposta al vetriolo tra la Commissione Ue e Elon Musk, al centro del dibattito la piattaforma X, ex Twitter. Secondo quanto sostenuto da Bruxelles, il social network sta violando le regole europee sui servizi digitali (Digital Services Act): nel mirino le interfacce ingannevoli, la scarsa trasparenza sulla pubblicità e l’insufficiente accesso ai dati destinati ai ricercatori. L’Ue ha dunque inviato a X i risultato così che la società possa difendersi dalle accuse, ma la replica dell’imprenditore sudafricano è stata immediata e particolarmente muscolare.

“Il Dsa è disinformazione”, ha tuonato Musk sul “suo” X replicando al post con cui la vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile della politica della concorrenza, Margrethe Vestager aveva annunciato le conclusioni preliminari ai sensi del Digital Services Act. Secondo mister Tesla, la Commissione europea ha offerto a X un accordo segreto illegale: “Se censurassimo silenziosamente i messaggi senza dirlo a nessuno, non ci multerebbero. Le altre piattaforme hanno accettato l’accordo, X no" .

The European Commission offered X an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



X did not. https://t.co/4lKsaRsYoA