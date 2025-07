"Non si riprende i migranti". L'accusa del giornale tedesco all'Italia

Il modello italiano contro l'ondata di immigrazione sulle nostre coste fa scuola in tutta Europa, con molti governi - anche di colore diverso da quello di Giorgia Meloni - che si ispirano alle nostre ricette per respingere la raffica di sbarchi, in particolar modo l'arrivo degli irregolari. Ma a questo si accompagna l'accusa di Bild al nostro esecutivo: il quotidiano tedesco ha scritto che la Germania nella prima metà del 2025 ha chiesto al governo italiano di riaccogliere 3.824 migranti registrati inizialmente nel nostro Paese, ma nessuno di loro è stato effettivamente trasferito.

Insomma, Bild accusa il governo di aver violato il Regolamento di Dublino. E, citando i dati dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), è arrivata la stoccata perché evidentemente la postura del nostro Paese risulta indigesta: " Il rifiuto dell'Italia di accettare richiedenti asilo è noto dal 2022. All'epoca, Roma annunciò che non avrebbe più accolto rifugiati e migranti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea. La Germania e altri Paesi, però, tollerano questa politica ".

Il quotidiano ha puntato il dito contro gli Stati membri dell'Ue che " non riprendono i migranti dalla Germania, nonostante ne siano in realtà responsabili ". Berlino ha chiesto più volte alle autorità di Italia, Grecia, Bulgaria e Croazia di riaccogliere i migranti lì registrati. Voleva rimpatriare 3.554 migranti in Grecia, ma solo 78 hanno ottenuto il via libera; in realtà, 20 migranti sono stati trasferiti. 305 delle 2.830 persone sono state rimpatriate in Croazia e 119 delle 1.561 in Bulgaria.

Dunque, alla luce della situazione emersa dai dati di Bamf, Bild sostiene a chiare lettere che " la Germania rispetta la procedura meglio di altri Paesi ". E a tal proposito il quotidiano tedesco ha citato altre cifre: nella prima metà dell'anno, la Germania ha presentato 20.574 richieste di rimpatrio di migranti entrati per primi nel Paese, ma solamente 3.109 sono stati effettivamente rimpatriati. " Ciò rappresenta circa il 15% del totale ", viene fatto notare. Per poi aggiungere che invece altri Paesi hanno chiesto a Berlino di riaccogliere 7.937 migranti: " In 2.326 casi, ciò è avvenuto, pari a circa il 29% ".

Ma Bild dovrebbe ricordare che il Regolamento di Dublino è stato superato grazie al Patto su migrazione e asilo , che prevede nuove regole per gestire i flussi migratori e contrastare i trafficanti di esseri umani. Con un messaggio chiaro: i Paesi di frontiera dell'Unione europea, particolarmente esposti alla pressione migratoria, non sono più lasciati soli.