L'allarme di Von der Leyen Consiglio Ue. "Europa in pericolo, deve difendersi"

"Siamo contenti di non essere soli". Parole di gratitudine da Volodymyr Zelensky nei confronti dell'Europa al suo arrivo al Consiglio straordinario in programma oggi a Bruxelles. Affiancato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino ha confermato di "sentire la vicinanza" dell'Ue e ha tenuto a ringraziare il Vecchio Continente "per il nuovo programma a favore della sicurezza europea.

"Voglio ringraziare tutti i leader europei per il forte segnale di supporto, fin dall'inizio della guerra e durante tutto questo periodo, da parte di tutti gli ucraini esprimo grande apprezzamento. Siamo molto grati di non essere soli. E queste non sono solo parole, lo sentiamo" le parole di Zelensky: "È molto importante questo forte segnale al popolo ucraino, ai soldati ucraini, ai civili, a tutte le nostre famiglie. Ed è importante che non siamo soli. Lo sentiamo e lo sappiamo".

Il numero uno di Kiev è presente a Bruxelles in quello che è di fatto il primo appuntamento a 27 a livello di leader dall’avvio dei contatti diretti fra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina. "Questo è un momento spartiacque per l'Europa e l'Ucraina come parte della nostra famiglia europea. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina" ha spiegato senza mezzi termini la von der Leyen nel punto stampa: "L'Europa affronta un pericolo concreto e presente, e quindi l'Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l'Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una pace con la forza, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di riarmo dell'Europa".

La presidente della Commissione europea ha evidenziato che il piano di riarmo europeo prevede fino a 800 miliardi di euro per investimenti nella difesa e offre gli Stati membri la possibilità di investire nell'industria della difesa ucraina o di procurarsi capacità militari che vanno direttamente a Kiev: "Quindi è a vantaggio del riarmo dell'Europa, del riarmo dell'Unione europea, ma anche dell'armamento dell'Ucraina nella sua lotta esistenziale per la sua sovranità e integrità territoriale. Quindi oggi, Volodymyr, grazie per essere qui. È un momento molto importante per dimostrare che siamo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Zelensky è "sempre il benvenuto a Bruxelles" l'esordio invece di Costa, che ha tenuto a sottolineare come la sicurezza dell'Ucraina non sia separata dalla sicurezza dell'Europa: "L'Ue è con l'Ucraina e resterà con l'Ucraina anche in futuro". La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aggiunto che Kiev sta lottando per l'Europa e per questo il Vecchio Continente deve fare di più: "Dobbiamo assicurare che mettiamo i soldi nel posto giusto".

Tra i primi commenti dei leader europei quello del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha elogiato Zelensky per l'apertura al cessate il fuoco con la Russia: "È molto gradito che il Presidente ucraino abbia chiarito di poter immaginare che ora le armi tacciano in aria, in mare, per gettare le basi per un cessate il fuoco e uno sviluppo pacifico. Per noi è anche chiaro che la cosa più importante è che l'Ucraina rimanga una nazione sovrana, indipendente e democratica. E questo sarà anche un compito a cui dovremo dedicarci qui".

Scholz ha aggiunto sul punto: "In particolare, ribadendo che il percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea può proseguire senza cambiamenti e garantendogli il nostro sostegno, ma anche assicurando che un'Ucraina democratica e sovrana abbia una forte difesa nazionale e un forte esercito".