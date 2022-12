Qatargate, accertamenti su 7 conti in Italia: sequestrati 20mila euro a Giorgi

Francesco Giorgi resta in carcere. Uno dei quattro arrestati dalla polizia belga, che da alcuni giorni ha deciso di collaborare con i magistrati nell'ambito del Qatargate, non verrà rilasciato. A confermarlo è stato il suo avvocato. Il compagno di Eva Kaili, ex vicepresidente del parlamento europeo, destituita dal suo incarico proprio a seguito dell'arresto in flagranza di reato, non ha ottenuto la scarcerazione a seguito dell'udienza di questa mattina. Con lui in carcere ci sono, oltre alla Kaili, anche Niccolò Figà-Talamanca e Antonio Panzeri.

Nel frattempo prosegue il lavoro degli inquirenti belgi, anche perché sul tavolo della procura generale c'è l'ipotesi che alcuni eurodeputati possano trovarsi a libro paga del Qatar. Una delle piste che le forze dell'ordine stanno seguendo nella loro indagine si basa proprio sui flussi di denaro nei conti e sulle banconote in possesso degli arrestati. Quella di "seguire i soldi" è una pratica nota e collaudata nelle inchieste di questo tipo che si basano su presunti riciclaggi e corruzioni. In queste ore, infatti, gli investigatori belgi sono impegnati nella difficile operazione di riordino dei soldi trovati ai principali personaggi del Qatargate.

È stata affidata al dipartimento Affari internazionali della procura di Milano, guidato dall'aggiunto Fabio De Pasquale, l'incarico di accertare i conti correnti che l'ex europarlamentare e la sua famiglia hanno in Italia. Una fonte citata dall'agenzia Adnkronos rivela che le indagini, svolte anche su Francesco Giorgi e Luca Visentini, avrebbero individuato la presenza di sette conti bancar in altrettante banche, che pare siano riconducibili a Panzeri, Visentini e Giorgi. A Francesco Giorgi sono stati sequestrati 20mila euro rinvenuti in una cassetta di sicurezza in un istituto di credito, le cui chiavi erano nella sua abitazione ad Abbiategrasso, perquisita insieme a un ufficio milanese. Su Panzeri o sulla sua famiglia, da quanto trapela, non si registrato segnalazioni di operazioni sospette da parte degli istituti di credito.