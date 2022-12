Qatargate, li investigatori studiano "l'italian job": ecco i nomi che spuntano nelle carte

Gli investigatori belgi ora intendono stringere il cerchio attorno al " club degli amici ". Al gruppo che i protagonisti del Qatargate avrebbero creato per sostenere il loro presunto sistema di corruttele. Chi ne facesse parte non è ancora stato chiarito del tutto: proprio sulla base degli interrogatori e delle intercettazioni telefoniche e telematiche, la procura federale sta scavando all'interno del Parlamento europeo e in particolare del gruppo socialista. Secondo gli inquirenti, in quell'ambito gli arrestati avrebbero agito servendosi di una struttura che - si legge negli atti - rappresentava " un pericolo certo per l'equilibrio della democrazia ".

L'interrogatorio a Giorgi, i sospetti su Cozzolino

Sempre nella documentazione dell'inchiesta si trova un'altra definizione emblematica e dal retrogusto amaro: quella di " italian job ", dovuta proprio al fatto che molte delle persone coinvolte nel Qatargate siano italiane (e peraltro vicine ad ambienti di sinistra). La polizia e i magistrati belgi vogliono scoprire chi ruotasse attorno a loro; attorno al gruppo costituito - secondo le accuse - dall'ex europarlamentare Pd Antonio Panzeri e dal suo ex assistente Francesco Giorgi. Quest'ultimo, secondo quanto riporta Le Soir, ha confessato ai magistrati belgi di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar per condizionare i processi decisionali dell'Ue. Tra i nomi menzionati da Giorgi durante gli interrogatori ci sarebbe stato anche quello dell'eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino (non indagato), attualmente autosospesosi dal gruppo S&D per tutelare la propria " integrità politica ".

"Chi ha preso i soldi da Panzeri?"

" Chi ha preso denaro da Panzeri? ". A questa domanda, postagli dagli investigatori, il braccio destro del "Panzer" -secondo quanto riporta Repubblica - avrebbe risposto così: " È sempre Panzeri che ha gestito questi contatti. Io ho sospettato Tarabella, Cozzolino ". Quest'ultimo era il presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e delle commissioni parlamentari miste Ue-Marocco. Era anche componente della commissione diritti umani, dalla quale sono passate le risoluzioni più problematiche per il Qatar. Gli inquirenti vogliono capire se avesse avuto o meno un ruolo nella vicenda: tra gli elementi al vaglio degli investigatori, anche i suoi rapporti con l'ambasciatore marocchino in Polonia, Abderrahim Atmoun, accusato di aver consegnato alcuni " regali " a Panzeri e famiglia.

Le domande su Moretti e Arena

Sulla base degli atti parlamentari, gli inquirenti hanno anche evideziato alcune prese di posizione dell'eurodeputato Pd ritenute morbide nei confronti del Qatar. Agli atti è allegata, inoltre, una mail che lo stesso eurodeputato aveva inviato ai colleghi prima del voto. " Si sostiene che la Coppa del Mondo sia stata assegnata dalla Fifa al Qatar grazie ad abusi e corruzione. Il Parlamento europeo non dovrebbe accusare un Paese senza prove. E in ogni caso, se vogliamo discutere di corruzione nello sport, allora forse sarebbe necessario riflettere su tutto, compresa la Coppa del Mondo che si è giocata in Germania nel 2006 ", si leggeva. Contattato da Repubblica, Cozzolino (che, ripetiamo, non è indagato) ha spiegato di aver sostenuto pubblicamente quelle valutazioni, senza subire alcuna pressione.