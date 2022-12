Qatargate, sigilli anche agli uffici di un collaboratore dell'ex medico dei migranti

Prosegue il lavoro della procura belga, che nella giornata di oggi ha apposti i sigilli all'ufficio di un altro assistente parlamentare. A essere state interdette sono le stanze di un assistente di Pietro Bartolo, come ha confermato una persona del suo staff. Per il momento, da parte dell'eurodeputato del Pd non ci sono stati commenti in merito alla vicenda ma già ieri, prima che la procura agisse nei confronti del suo assistente, Bartolo aveva deciso di fare un passo indietro, dimettendosi da relatore ombra per il dossier della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe), sulla liberalizzazione dei visti.

Pietro Bartolo, prima di essere un politico, è un medico. Per anni, dal 1992 al 2019, è stato il responsabile sanitario delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa. È sempre stato in prima linea nel sostenere le politiche di accoglienza per gli immigrati e i richiedenti asilo. Ha preso parte al film Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che nel febbraio 2016 ha vinto l'Orso d'oro al 66º festival di Berlino. L'anno successivo, quel film ha ottenuto una candidatura nella categoria "Miglior documentario" agli Oscar 2017. La sua attività politica parte da lontano quando, fin dagli anni Ottanta, è stato consigliere comunale di Lampedusa e Linosa. Un incarico terminato nel 2007. Durante questi anni è stato anche vice sindaco e assessore alla sanità del comune delle Pelagie dal 1988 al 1993. Nel 2019 è entrato nel parlamento europeo aderendo al gruppo S&D.